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3 января, источник: Tengrinews

Известный ученый оказался в центре для бездомных в Алматы

В Алматы в центре бездомных оказался ученый-физик, автор множества научных работ 72-летний Сапарбай Арынов. Об этом передает телеканал Almaty.tv.

Источник: Tengrinews

Раньше дедушка жил с сыном в поселке Иссык. Пока однажды не рассорился со снохой и решил уйти. На вокзале в Алматы мужчину избили хулиганы и ограбили. После выписки из больницы, он пришел в центр адаптации.

«Возможно, ученый так и остался бы незамеченным среди тысяч других бездомных. Если бы не его заслуги. Он написал 60 научных работ, которые выпущены российскими издательствами. Несколько его учеников-последователей защищают докторскую. Сам же Сапарбай-ата мечтает не о доме, а дописать книгу по физике на казахском языке. В планах трудоустроиться и преподавать в ВУЗе», — говорится в сюжете телеканала.

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Сейчас пенсионер коротает дни с десятками других брошенных людей. Читает газеты, пишет книги и вычисляет уравнения по физике. У Сапарбай-ата — четыре внука. Аксакал их часто навещает. На пенсию купил им подарков к новому году.

«Внук — это совершенно другое понятие. Когда у вас будут, время придет всем. Конечно, это другое поколение, с ними интересно. Я очень люблю детей. Дети — это чистая прослойка нашего населения, они ничем не нагружены, с ними пообщаешься, и тебе хорошо становится», — говорит он.

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