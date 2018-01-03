Известный ученый оказался в центре для бездомных в Алматы

Источник: Tengrinews

Раньше дедушка жил с сыном в поселке Иссык. Пока однажды не рассорился со снохой и решил уйти. На вокзале в Алматы мужчину избили хулиганы и ограбили. После выписки из больницы, он пришел в центр адаптации.

«Возможно, ученый так и остался бы незамеченным среди тысяч других бездомных. Если бы не его заслуги. Он написал 60 научных работ, которые выпущены российскими издательствами. Несколько его учеников-последователей защищают докторскую. Сам же Сапарбай-ата мечтает не о доме, а дописать книгу по физике на казахском языке. В планах трудоустроиться и преподавать в ВУЗе», — говорится в сюжете телеканала.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eoBn2qw2K2w?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас пенсионер коротает дни с десятками других брошенных людей. Читает газеты, пишет книги и вычисляет уравнения по физике. У Сапарбай-ата — четыре внука. Аксакал их часто навещает. На пенсию купил им подарков к новому году.