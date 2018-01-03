Известный ученый оказался в центре для бездомных в Алматы
В Алматы в центре бездомных оказался
В Алматы в центре бездомных оказался
Раньше дедушка жил с сыном в поселке Иссык. Пока однажды не рассорился со снохой и решил уйти. На вокзале в Алматы мужчину избили хулиганы и ограбили. После выписки из больницы, он пришел в центр адаптации.
«Возможно, ученый так и остался бы незамеченным среди тысяч других бездомных. Если бы не его заслуги. Он написал 60 научных работ, которые выпущены российскими издательствами. Несколько его
Сейчас пенсионер коротает дни с десятками других брошенных людей. Читает газеты, пишет книги и вычисляет уравнения по физике. У
«Внук — это совершенно другое понятие. Когда у вас будут, время придет всем. Конечно, это другое поколение, с ними интересно. Я очень люблю детей. Дети — это чистая прослойка нашего населения, они ничем не нагружены, с ними пообщаешься, и тебе хорошо становится», — говорит он.