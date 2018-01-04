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11:11 (мск), источник: КрымPress

Уже 5 января автомобилистов в Симферополе ждут сюрпризы

С 5 января в Симферополе вступят в силу анонсированные изменения в организации дорожного движения.

Вступает в силу запрет заезда на парковку на площади Спортивной со стороны ул. Козлова.

Вводится запрет парковки по правой стороне ул. Самокиша от ул. Жуковского до ул. Пролетарской.

Будет запрещена парковка на кольце площади Амет-Хана Султана и на ул. Набережной.

Также запрещается парковка по правой стороне ул. Маяковского от ул. Желябова до площади Амет Хана Султана.

С 5 января в Симферополе вводится одностороннее движение на следующих улицах:

— ул. Менделеева (от бульвара Франко до пр. Кирова).

— ул. Попова (от пр. Кирова до бульвара Франко).

— ул. Декабристов (от пр. Кирова до бульвара Франко).

— ул. Тренева (от бульвара Франко до ул. Б. Хмельницкого).

— ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Тренева до ул. Декабристов).

Предполагается, что все нововведения помогут уменьшить интенсивность транспортных потоков в Симферополе и увеличить пропускную способность дорог.

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