Итоги 2017 года в здравоохранении Иркутской области: новые больницы и медоборудование
О достижениях рассказали в министерстве здравоохранения Приангарья.
О достижениях рассказали в министерстве здравоохранения Приангарья.
Подводить итоги года начнем с одной из самых приятных новостей уходящего 2017-го: каждый год в Москве лучших докторов страны награждают премией «Призвание». В этом году ее удостоилась группа детских хирургов из Иркутского государственного медуниверситета под руководством доктора Владимира Подкаменева. Сибиряков поощрили за разработку и внедрение в практику нового метода нехирургического лечения травм и разрывов селезенки. Технология позволяет сохранить орган! За этим, без преувеличения, стоит настоящий подвиг. И совершать его врачам помогает современное оборудование. Оно регулярно обновляется на средства федерального и регионального бюджетов, а также благодаря благотворительной помощи. Так, в этом году современный цифровой операционный комплекс, предназначенный для выполнения эндохирургических операций у новорожденных и младенцев, начал работать в
Наиболее значимым событием для региона стало и то, что на вооружении медицинской службы появился новый вертолет МИ-8АМТ, оснащенный реанимационным модулем. Спасать пациентов врачи теперь могут прямо в воздухе, не теряя ни единой драгоценной секунды. Приангарье вошло в число участников проекта по развитию санитарной авиации, и одним из первых получило воздушное судно. В планах региона теперь продолжить строительство вертолетных площадок.
Также программы Министерства здравоохранения Иркутской области из бюджета региона получили дополнительное финансирование: на повышение зарплаты медработникам, льготное обеспечение лекарствами, проведение дорогостоящих видов лечения и так далее.
И еще. Единственный в Иркутской области и Сибирском федеральном округе детский хоспис принял первых пациентов. Учреждение открылось в сентябре 2017-го в областном центре. Надо ли говорить, насколько маленькие пациенты с тяжелыми заболеваниями нуждались в качественной паллиативной помощи? Помимо современного оборудования здесь создали уютную домашнюю обстановку.
ДОСЛОВНО.
Олег ЯРОШЕНКО, министр здравоохранения Приангарья:
Планы
— В следующем году нам необходимо завершить перевод всех станций и машин скорой медицинской помощи, в том числе и медицины катастроф, на единую диспетчерскую информационную систему. Благодаря этому мы четко будем знать, где находится автомобиль, на какой вызов отправилась бригада. Таким образом, полностью исключим субъективный фактор — ошибки диспетчеров. Кроме того, в приоритете — проведение капремонта лечебных учреждений. На эти цели в следующем году получим порядка 660 млн рублей. Еще 1,1 млрд рублей выделили нам на завершение ранее начатых строек в Бохане и Кутулике. Сейчас эти райбольницы уже оснащают оборудованием, так что в следующем году они примут первых пациентов! Также мы находимся на пороге завершения трехгодичного капремонта в Усольском родильном доме. Совсем скоро он станет современным перинатальным центром. Планов много, и они масштабные!