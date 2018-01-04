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10:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Итоги 2017 года в здравоохранении Иркутской области: новые больницы и медоборудование

О достижениях рассказали в министерстве здравоохранения Приангарья.

Источник: Комсомольская правда

Подводить итоги года начнем с одной из самых приятных новостей уходящего 2017-го: каждый год в Москве лучших докторов страны награждают премией «Призвание». В этом году ее удостоилась группа детских хирургов из Иркутского государственного медуниверситета под руководством доктора Владимира Подкаменева. Сибиряков поощрили за разработку и внедрение в практику нового метода нехирургического лечения травм и разрывов селезенки. Технология позволяет сохранить орган! За этим, без преувеличения, стоит настоящий подвиг. И совершать его врачам помогает современное оборудование. Оно регулярно обновляется на средства федерального и регионального бюджетов, а также благодаря благотворительной помощи. Так, в этом году современный цифровой операционный комплекс, предназначенный для выполнения эндохирургических операций у новорожденных и младенцев, начал работать в Ивано-Матренинской детской клинической больнице. Это позволит выполнять около тысячи высокотехнологичных хирургических вмешательств в год.

Источник: Комсомольская правда

Наиболее значимым событием для региона стало и то, что на вооружении медицинской службы появился новый вертолет МИ-8АМТ, оснащенный реанимационным модулем. Спасать пациентов врачи теперь могут прямо в воздухе, не теряя ни единой драгоценной секунды. Приангарье вошло в число участников проекта по развитию санитарной авиации, и одним из первых получило воздушное судно. В планах региона теперь продолжить строительство вертолетных площадок.

Также программы Министерства здравоохранения Иркутской области из бюджета региона получили дополнительное финансирование: на повышение зарплаты медработникам, льготное обеспечение лекарствами, проведение дорогостоящих видов лечения и так далее.

Много сделано и для того, чтобы создать условия для пациентов в поликлиниках и районных больницах. Готовится площадка под строительство нового здания детской поликлиники Иркутской городской клинической больницы № 9, завершен капремонт педиатрического отделения Шелеховской районной больницы, а в Братской детской больнице начался. Также в Боханской районной больнице открылась поликлиника: врачи ведут по 200 приемов в день. Кроме того, стало известно, что у поликлиники городской клинической больницы № 1 в Иркутск, обслуживающей самое большое количество пациентов в городе, наконец-то появится филиал. Его начнут строить в микрорайоне Солнечном в будущем году.

И еще. Единственный в Иркутской области и Сибирском федеральном округе детский хоспис принял первых пациентов. Учреждение открылось в сентябре 2017-го в областном центре. Надо ли говорить, насколько маленькие пациенты с тяжелыми заболеваниями нуждались в качественной паллиативной помощи? Помимо современного оборудования здесь создали уютную домашнюю обстановку.

ДОСЛОВНО.

Олег ЯРОШЕНКО, министр здравоохранения Приангарья:

Планы по-прежнему масштабные.

— В следующем году нам необходимо завершить перевод всех станций и машин скорой медицинской помощи, в том числе и медицины катастроф, на единую диспетчерскую информационную систему. Благодаря этому мы четко будем знать, где находится автомобиль, на какой вызов отправилась бригада. Таким образом, полностью исключим субъективный фактор — ошибки диспетчеров. Кроме того, в приоритете — проведение капремонта лечебных учреждений. На эти цели в следующем году получим порядка 660 млн рублей. Еще 1,1 млрд рублей выделили нам на завершение ранее начатых строек в Бохане и Кутулике. Сейчас эти райбольницы уже оснащают оборудованием, так что в следующем году они примут первых пациентов! Также мы находимся на пороге завершения трехгодичного капремонта в Усольском родильном доме. Совсем скоро он станет современным перинатальным центром. Планов много, и они масштабные!

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