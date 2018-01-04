Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Раковые клетки уморили голодом
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу
Что творится с погодой в России: ученые объяснили
Андрей Малахов сходил с женой на свидание
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Украинка поделилась впечатлениями от поездок в Россию
Данилко признал: Я думаю, что Крым отдали
Мнение о мосте в Крыму: враги не смогут притронуться даже пальцем
СМИ: МиГ-25 летал быстро, разрушая свои двигатели
Playboy закроет печатную версию журнала
Яна Рудковская отпраздновала день рождения в «платье принцессы»
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Похвасталась новым телом. "Шведская Барби" удалила шесть рёбер
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
10:29 (мск), источник: Вести - Красноярск

Жителям Канска грозит штраф за уборку снега на мосту через реку

Вместо благодарности — штрафы.

Жители района Гавань давно жаловались на мост через протоку реки Кан. Переправу засыпало снегом и проезд стал уже критически аварийным. И если автомобили с горем пополам проехать могут, то пешеходная дорожка полностью скрылась под белым покровом. Жители вынуждены ходить по проезжей части.

При этом коммунальщики, по словам активистов, выезжали сюда лишь один раз: почистили только автомобильные полосы, к тротуару даже не притронулись. Не дожидаясь властей, неравнодушные жители самостоятельно очистили мост. Но вместо благодарности получили обвинения от природоохранной службы.

«Всё из-за того, что парнишка тротуар чистил и снег вылетал, то есть с лопаты слетал снег на край бордюра. Он зафиксировал всё. Я всё понимаю, но просто обидно», — сказал местный житель Вадим Погоничев.

Теперь активистам придётся доказывать, что реку они не загрязняли, а снег убирали на обочину. Эксперты свою позицию отстаивают и уверяют, что если бы вовремя не пресекли нарушение, ситуация могла бы усугубиться. «Это протока реки Кан, и вся рыба, что есть в Кане, в ней должна быть тоже. Весь мазут с дороги пойдёт в реку, будет масляная плёнка, недостаток кислорода, ухудшится среда обитания водно-биологических ресурсов», — пояснил инспектор Канского межрайонного отдела госконтроля, надзора и охраны водных объектов Николай Корепанов.

Подобные протоколы уже не раз составляли и на работников коммунальных служб. Активистам же из Гавани всё же придётся прийти на рассмотрение их дела и ознакомиться с вердиктом. Им грозит наказание от предупреждения до штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Пара занялась любовью в авто, мчавшемся на скорости по трассе
Смерть порнозвезды: таинственное послание и закат карьеры. Видео
Минобороны опровергло уничтожение семи самолетов в Сирии
СМИ: в ходе испытаний северокорейская ракета упала на город
Россияне стали чаще попадать в ДТП
Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Китае
Поездка в Донбасс глав МИД Украины и Германии перенесена
Экипировку «Ратник» для ВДВ оснастят новейшим стрелковым оружием
При пожаре на складе в Новосибирской области погибли 10 человек
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
«Арсенал» и «Челси» выдали лучший матч месяца В Англии играли в футбол всю последнюю неделю
Авто
Hyundai готовит новую систему безопасности Представители корейской компании заявили, что они ведут активную работу по созданию новой системы безопасности, которая позволит предотвращать «сонные» аварии
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу Мужчине присудили выплатить родственнице финансовую компенсацию.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь