В «Роевом ручье» прошёл парад снеговиков

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￼ В «Роевом ручье» разворачивается бои на шпателях, лопатах и всём, что поможет из прессованного снега сотворить оригинальную фигуру. 11 команд состязаются в умении лепить снеговика. Абсолютно все участники конкурса поставлены в равные условия. У всех есть заготовленный организаторами квадрат из снега, а всё остальное — это полёт фантазии и всё, что приготовили сами участники.

Мероприятие называется «Парад снеговиков», но классические трёхуровневые снежные бабы тут в меньшинстве. Конкурсанты стараются удивить членов жюри. Татьяна и Михаил материалом орудуют уверенно: где-то срезают, а где-то наращивают. За плечами богатый опыт работы с детьми, так что в зимней лепке толк знают. Решили сделать белку.