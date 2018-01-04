Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Женщина смогла родить в Новый год после восьми неудачных беременностей
В новогоднюю ночь погиб миллионер Казинс и 4 члена его семьи
Playboy закроет печатную версию журнала
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Украинка поделилась впечатлениями от поездок в Россию
Данилко признал: Я думаю, что Крым отдали
«Занимайся своим делом»: Пугачева ответила на критику Фадеева
«100% плагиат»: журналист о новой песне Пугачевой
Сальма Хайек и Галь Гадот пришли в ярких нарядах на фестиваль
Как выглядят мама и сестра Николь Кидман
Раковые клетки уморили голодом
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Похвасталась новым телом. "Шведская Барби" удалила шесть рёбер
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
10:32 (мск), источник: Вести - Красноярск

В «Роевом ручье» прошёл парад снеговиков

Снежный космонавт и замёрзшая белка. В «Роевом ручье» энтузиасты состязались в мастерстве лепки оригинальных снеговиков. Анастасия Цыганкова следила за зимними соревнованиями.


￼ В «Роевом ручье» разворачивается бои на шпателях, лопатах и всём, что поможет из прессованного снега сотворить оригинальную фигуру. 11 команд состязаются в умении лепить снеговика. Абсолютно все участники конкурса поставлены в равные условия. У всех есть заготовленный организаторами квадрат из снега, а всё остальное — это полёт фантазии и всё, что приготовили сами участники.

Мероприятие называется «Парад снеговиков», но классические трёхуровневые снежные бабы тут в меньшинстве. Конкурсанты стараются удивить членов жюри. Татьяна и Михаил материалом орудуют уверенно: где-то срезают, а где-то наращивают. За плечами богатый опыт работы с детьми, так что в зимней лепке толк знают. Решили сделать белку.

Семья Антюшевых образ снеговика-космонавта продумала заранее и нужные атрибуты предусмотрительно привезла с собой. Образ снежного покорителя космоса уверенно обошёл конкурентов и занял первое место. А само состязание в очередной раз продемонстрировало, что морозная погода не помеха хорошему зимнему отдыху.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Пара занялась любовью в авто, мчавшемся на скорости по трассе
Смерть порнозвезды: таинственное послание и закат карьеры. Видео
Минобороны опровергло уничтожение семи самолетов в Сирии
СМИ: в ходе испытаний северокорейская ракета упала на город
Россияне стали чаще попадать в ДТП
Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Китае
Поездка в Донбасс глав МИД Украины и Германии перенесена
Экипировку «Ратник» для ВДВ оснастят новейшим стрелковым оружием
При пожаре на складе в Новосибирской области погибли 10 человек
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
«Арсенал» и «Челси» выдали лучший матч месяца В Англии играли в футбол всю последнюю неделю
Авто
Hyundai готовит новую систему безопасности Представители корейской компании заявили, что они ведут активную работу по созданию новой системы безопасности, которая позволит предотвращать «сонные» аварии
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу Мужчине присудили выплатить родственнице финансовую компенсацию.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь