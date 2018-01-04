В «Роевом ручье» прошёл парад снеговиков
Снежный космонавт и замёрзшая белка. В «Роевом ручье» энтузиасты состязались в мастерстве лепки оригинальных снеговиков. Анастасия Цыганкова следила за зимними соревнованиями.
Снежный космонавт и замёрзшая белка. В «Роевом ручье» энтузиасты состязались в мастерстве лепки оригинальных снеговиков. Анастасия Цыганкова следила за зимними соревнованиями.
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￼ В «Роевом ручье» разворачивается бои на шпателях, лопатах и всём, что поможет из прессованного снега сотворить оригинальную фигуру. 11 команд состязаются в умении лепить снеговика. Абсолютно все участники конкурса поставлены в равные условия. У всех есть заготовленный организаторами квадрат из снега, а всё остальное — это полёт фантазии и всё, что приготовили сами участники.
Мероприятие называется «Парад снеговиков», но классические трёхуровневые снежные бабы тут в меньшинстве. Конкурсанты стараются удивить членов жюри. Татьяна и Михаил материалом орудуют уверенно:
Семья Антюшевых образ