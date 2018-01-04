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10:33 (мск), источник: Вести - Красноярск

Актёр из Красноярска сыграл в телесериале «Тайны следствия»

2017 год на телеканале «Россия» завершился премьерным показом 17-го сезона знаменитого сериала «Тайны следствия». Фильм особенный. Кроме того, что Мария Швецова стала адвокатом, в нём ещё появился новый герой — следователь Борис Шипов, которого сыграл наш земляк Антон Ксенов. Елена Алишевец побывала в гостях у родителей Антона и узнала, какой он вне экрана.

Единственный сын Марины Ивановны с детства мечтал стать актёром. Дед-гармонист привил любовь к выступлениям. Когда Антон поступал в Красноярскую академию музыки и театра, мама сказала — только вперёд, до самых вершин, до Оскара!

«Тайны следствия» — это не первая работа в кино. Антон снимается с 2010-го. Но именно здесь у него очень заметная роль, немного выбивающаяся из привычного для сериала повествования. Борис Шипов — следователь. Его методы идут вразрез со слаженной работой команды. Циничный и резкий, он создаёт новую интригу в фильме и подогревает к нему интерес зрителя.

«На медиапространстве, на телевидении у меня впервые одна из таких крупных ролей. Это, безусловно, один из образов. Расстояние от этого человека до меня большое. От этого есть некий интерес и азарт», — поделился актёр Антон Ксенов (Санкт-Петербург).

Будет ли 18-й сезон «Тайн следствия», пока держится в секрете. Работает Антон в Петербурге, служит в камерном театре Малыщицкого. На родину приезжает раз в год — в августе, на мамин день рождения. Марина Ивановна, так получилось, — обманутый дольщик, живёт на даче. Мечтает выстроить большой дом, а также чтобы сын создал семью и в гости приехал с супругой и внуками.

Елена АЛИШЕВЕЦ.

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