Актёр из Красноярска сыграл в телесериале «Тайны следствия»

Единственный сын Марины Ивановны с детства мечтал стать актёром. Дед-гармонист привил любовь к выступлениям. Когда Антон поступал в Красноярскую академию музыки и театра, мама сказала — только вперёд, до самых вершин, до Оскара!



«Тайны следствия» — это не первая работа в кино. Антон снимается с 2010-го. Но именно здесь у него очень заметная роль, немного выбивающаяся из привычного для сериала повествования. Борис Шипов — следователь. Его методы идут вразрез со слаженной работой команды. Циничный и резкий, он создаёт новую интригу в фильме и подогревает к нему интерес зрителя.



«На медиапространстве, на телевидении у меня впервые одна из таких крупных ролей. Это, безусловно, один из образов. Расстояние от этого человека до меня большое. От этого есть некий интерес и азарт», — поделился актёр Антон Ксенов (Санкт-Петербург).



Будет ли 18-й сезон «Тайн следствия», пока держится в секрете. Работает Антон в Петербурге, служит в камерном театре Малыщицкого. На родину приезжает раз в год — в августе, на мамин день рождения. Марина Ивановна, так получилось, — обманутый дольщик, живёт на даче. Мечтает выстроить большой дом, а также чтобы сын создал семью и в гости приехал с супругой и внуками.



Елена АЛИШЕВЕЦ.