Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Чем нас лечат от похмелья
35-летняя актриса Ребекка Холл беременна
В новогоднюю ночь погиб миллионер Казинс и 4 члена его семьи
Playboy закроет печатную версию журнала
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Украинка поделилась впечатлениями от поездок в Россию
Данилко признал: Я думаю, что Крым отдали
Мнение о мосте в Крыму: враги не смогут притронуться даже пальцем
СМИ: МиГ-25 летал быстро, разрушая свои двигатели
Playboy закроет печатную версию журнала
Яна Рудковская отпраздновала день рождения в «платье принцессы»
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Похвасталась новым телом. "Шведская Барби" удалила шесть рёбер
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
10:17 (мск), источник: Вести Иркутск

Кинокартина маслом. В Иркутске показывают фильм про Ван Гога

Почему он отрезал себе ухо? Как живопись художника связана с его психическим состоянием? В попытках разгадать тайны Ван Гога сняли больше десятка документальных и художественных фильмов. Пожалуй, самый художественный из них сейчас идёт в «Доме кино».

Источник: Вести Иркутск

Изначально историю сделали как исторический фильм, затем каждый план более 120 художников со всего мира рисовали масляными красками в стиле знаменитого голландца.

Полуторачасовой детектив аниматоры писали 6 лет на специальных рабочих станциях. Получилось 65 тысяч картин. Их сняли на цифровые камеры. Чёрно-белую часть фильма сделали на компьютере. После монтажа вышла первая в истории кинокартина маслом «Ван Гог. С любовью, Винсент»:

— Так он передумал, решил, что хочет жить. Вы столько хотите знать про его смерть, а что вы знаете про его жизнь.

— Нельзя сказать, что это просто рисунки, сделанные в стилистике Ван Гога. Там есть сюжет, за ним интересно наблюдать, — говорит начальник отдела по организации кинопоказа «Дома кино» Екатерина Голикова.

— Мы переносимся в то время, когда великого художника не стало, и сын его друга отправляется доставить письмо, которое Винсент написал своему брату.

За основу детектива режиссёры Дорота Кобелла и Хью Велчман взяли 94 картины голландца. Их персонажи гуляют по городу «Звёздной ночи» и сидят в кафе импрессиониста. В России героев озвучили Константин Хабенский, Ирина Горбачёва и Максим Матвеев:

— Вам знакома меланхолия, юноша? Тем, кто ей страдает, могут от ощущения великолепия жизни, могут дойти до чёрного отчаяния всего за 6 часов.

Премьера фильма прошла в ноябре 2017-го. Иркутянам проката не хватило. Поэтому «Дом кино» решил повторить Ван Гога.

— Я не думала, что он вызовет такой ажиотаж. Он шёл одновременно в нескольких кинотеатрах. Зрители после звонили, спрашивали. Я поняла, что две недели — это очень мало, но уже шли другие фильмы, — говорит начальник отдела по организации кинопоказа «Дома кино» Екатерина Голикова.

Кинокартину маслом будут показывать на большом экране до 8 января. Разумеется, с любовью к Винсенту:

— Я хотел бы показать через то, что делаю, что этот никто, это ничтожество прячет в своём сердце.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Пара занялась любовью в авто, мчавшемся на скорости по трассе
Смерть порнозвезды: таинственное послание и закат карьеры. Видео
Минобороны опровергло уничтожение семи самолетов в Сирии
СМИ: в ходе испытаний северокорейская ракета упала на город
Россияне стали чаще попадать в ДТП
Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Китае
Поездка в Донбасс глав МИД Украины и Германии перенесена
Экипировку «Ратник» для ВДВ оснастят новейшим стрелковым оружием
При пожаре на складе в Новосибирской области погибли 10 человек
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
«Арсенал» и «Челси» выдали лучший матч месяца В Англии играли в футбол всю последнюю неделю
Авто
Hyundai готовит новую систему безопасности Представители корейской компании заявили, что они ведут активную работу по созданию новой системы безопасности, которая позволит предотвращать «сонные» аварии
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу Мужчине присудили выплатить родственнице финансовую компенсацию.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь