Кинокартина маслом. В Иркутске показывают фильм про Ван Гога

Источник: Вести Иркутск

Изначально историю сделали как исторический фильм, затем каждый план более 120 художников со всего мира рисовали масляными красками в стиле знаменитого голландца.

Полуторачасовой детектив аниматоры писали 6 лет на специальных рабочих станциях. Получилось 65 тысяч картин. Их сняли на цифровые камеры. Чёрно-белую часть фильма сделали на компьютере. После монтажа вышла первая в истории кинокартина маслом «Ван Гог. С любовью, Винсент»:

— Так он передумал, решил, что хочет жить. Вы столько хотите знать про его смерть, а что вы знаете про его жизнь.

— Нельзя сказать, что это просто рисунки, сделанные в стилистике Ван Гога. Там есть сюжет, за ним интересно наблюдать, — говорит начальник отдела по организации кинопоказа «Дома кино» Екатерина Голикова.

— Мы переносимся в то время, когда великого художника не стало, и сын его друга отправляется доставить письмо, которое Винсент написал своему брату.

За основу детектива режиссёры Дорота Кобелла и Хью Велчман взяли 94 картины голландца. Их персонажи гуляют по городу «Звёздной ночи» и сидят в кафе импрессиониста. В России героев озвучили Константин Хабенский, Ирина Горбачёва и Максим Матвеев:

— Вам знакома меланхолия, юноша? Тем, кто ей страдает, могут от ощущения великолепия жизни, могут дойти до чёрного отчаяния всего за 6 часов.

Премьера фильма прошла в ноябре 2017-го. Иркутянам проката не хватило. Поэтому «Дом кино» решил повторить Ван Гога.

— Я не думала, что он вызовет такой ажиотаж. Он шёл одновременно в нескольких кинотеатрах. Зрители после звонили, спрашивали. Я поняла, что две недели — это очень мало, но уже шли другие фильмы, — говорит начальник отдела по организации кинопоказа «Дома кино» Екатерина Голикова.

Кинокартину маслом будут показывать на большом экране до 8 января. Разумеется, с любовью к Винсенту: