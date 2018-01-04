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10:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Очевидец снял рысь, которая забрела на территорию аэропорта в Иркутске

Хищник, видимо, совсем молодой.

Работники аэропорта видели многое, но вот гостя в виде настоящей рыси никак не ожидали! Хищника на камеру мобильника снял один из сотрудников воздушной гавани. На кадрах — рысь заглядывает в окно на первом этаже.

Любопытный хищник несколько минут ищет, по всей видимости, лазейку, чтобы проникнуть внутрь помещения. Пользователи интернета предполагают, что рысенок ручной. Многие не верят, что хищник мог выбраться из тайги и бесстрашно «прогуливаться» по городу.

«Рысь это, вчера на территорию аэропорта заходила, ни людей, ни машин не боялась, но близко не давала подойти, убегала. Как пришла — так и ушла…», — написал в группе «Сводка 38» в Инстаграме пользователь Александр.

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