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10:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Выезд на лед вне переправ опасно: более 300 патрулей работают на Байкале

Почти полторы тысячи человек следят за нарушителями.

Первая в этом году акция «Безопасный лед» стартовала в Иркутской области — регионе, где часто зимой происходят ЧП, связанные с провалом под лед автомобилей. В составе групп, патрулирующих Байкал и реки Приангарья — инспекторы по маломерным судам, добровольцы, спасатели, сотрудники рыбнадзора и полиции, представители администраций муниципальных образований.

В ближайшие дни будет проведено 329 патрулирований с привлечением 1485 человек и 98 единиц техники.

— Любители подледного лова рыбы выходят на лед рек, Братского водохранилища и заливов озера Байкал. Однако далеко не все места зимней рыбалки покрыты толстым льдом и безопасны для выхода людей и тем более, для выезда автомобилей, — предупреждают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Во время рейдов проверяющие будут искать опасные места для выезда на лед, перекрывать съезды к ним и устанавливать запрещающие знаки.

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