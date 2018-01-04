Выезд на лед вне переправ опасно: более 300 патрулей работают на Байкале

Первая в этом году акция «Безопасный лед» стартовала в Иркутской области — регионе, где часто зимой происходят ЧП, связанные с провалом под лед автомобилей. В составе групп, патрулирующих Байкал и реки Приангарья — инспекторы по маломерным судам, добровольцы, спасатели, сотрудники рыбнадзора и полиции, представители администраций муниципальных образований.

В ближайшие дни будет проведено 329 патрулирований с привлечением 1485 человек и 98 единиц техники.

— Любители подледного лова рыбы выходят на лед рек, Братского водохранилища и заливов озера Байкал. Однако далеко не все места зимней рыбалки покрыты толстым льдом и безопасны для выхода людей и тем более, для выезда автомобилей, — предупреждают в ГУ МЧС России по Иркутской области.