В Красноярске стартовал фестиваль «Волшебный лед Сибири»

В Красноярске накануне, 3 января, стартовал международный фестиваль — конкурс «Волшебный лед Сибири». Проводится он в Красноярске шестой раз и стал уже неотъемлемой частью новогодних каникул. Горожане в последние пару недель активно интересовались в интернете информацией, где пройдет фестиваль, кто из участников приедет, когда можно будет прийти посмотреть на изящные ледовые и снежные скульптуры. И вот — свершилось.

Место проведения фестиваля — восточная часть острова Татышев, неподалеку от главной городской елки. В этом году свои заявки на участие прислали 14 детских команд, которые со вчерашнего дня начали создавать фигуры изо льда, и 20 семейных команд, они трудятся над скульптурами из снега.

Команды профессиональных скульпторов и художников выйдут на старт завтра, 5 января. Официальная церемония открытия фестиваля состоится в 18:00. Как рассказали «Комсомольской правде"-Красноярск организаторы мероприятия, в этом году свое мастерство продемонстрируют команды из Японии, Латвии и Республики Беларусь, из Якутии, Москвы, Перми, Шелехова, Хабаровска, Красноярска и Сосновоборска. Всего в номинациях «Снег» и «Лед» будут работать по 10 команд. Свое творчество они представят на суд зрителей и беспристрастного жюри уже 9 января. Результаты объявят на церемонии закрытия — 10 января в 18:30.