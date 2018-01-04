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10:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске стартовал фестиваль «Волшебный лед Сибири»

Семейные и детские команды уже воплощают свои фантазии изо льда и снега.

В Красноярске накануне, 3 января, стартовал международный фестиваль — конкурс «Волшебный лед Сибири». Проводится он в Красноярске шестой раз и стал уже неотъемлемой частью новогодних каникул. Горожане в последние пару недель активно интересовались в интернете информацией, где пройдет фестиваль, кто из участников приедет, когда можно будет прийти посмотреть на изящные ледовые и снежные скульптуры. И вот — свершилось.

Место проведения фестиваля — восточная часть острова Татышев, неподалеку от главной городской елки. В этом году свои заявки на участие прислали 14 детских команд, которые со вчерашнего дня начали создавать фигуры изо льда, и 20 семейных команд, они трудятся над скульптурами из снега.

Команды профессиональных скульпторов и художников выйдут на старт завтра, 5 января. Официальная церемония открытия фестиваля состоится в 18:00. Как рассказали «Комсомольской правде"-Красноярск организаторы мероприятия, в этом году свое мастерство продемонстрируют команды из Японии, Латвии и Республики Беларусь, из Якутии, Москвы, Перми, Шелехова, Хабаровска, Красноярска и Сосновоборска. Всего в номинациях «Снег» и «Лед» будут работать по 10 команд. Свое творчество они представят на суд зрителей и беспристрастного жюри уже 9 января. Результаты объявят на церемонии закрытия — 10 января в 18:30.

Но это еще не все. Третий этап фестиваля, в котором себя покажут молодежные команды, пройдет в конце февраля. Почему с таким опозданием от всех остальных? Дело в том, что молодым скульпторам отведена важная роль — они проверят, как будут вести себя ледовые скульптуры в этот период года. И если фигуры не растают, то ровно через год такими же скульптурами украсят Красноярск для встречи гостей зимней Универсиады-2019.

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