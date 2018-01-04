Красноярцы пожаловались на качество новогодних детских товаров
Роспотребнадзор подвел итоги горячей линии.
Роспотребнадзор подвел итоги горячей линии.
Краевое управление Роспотребнадзора подвело итоги горячей линии. С 4 по 28 декабря теперь уже ушедшего, 2017 года, на телефоны ведомства принимались вопросы и жалобы от населения, проводились консультации по качеству и безопасности товаров детского ассортимента и новогодних товаров.
Всего поступило 180 звонков, многие были посвящены подаркам и карнавальным костюмам (об этом спросили 28 человек). Также в списке популярных вопросов были покупка детской одежды и игрушек (29 и 24 человека). Но новогодней темой родители не ограничивались. Спрашивали о детской мебели и колясках, требованиях к ранцам и
Звонки — звонками, а многим понадобилась помощь в составлении претензий к продавцам товаров, которые оказались некачественными. Такую консультацию получили 13 человек, им рассказали, как написать заявление и куда направить. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что качестве детских товаров всегда находился на постоянном контроле специалистов.