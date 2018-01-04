Красноярцы пожаловались на качество новогодних детских товаров

Источник: Комсомольская правда

Краевое управление Роспотребнадзора подвело итоги горячей линии. С 4 по 28 декабря теперь уже ушедшего, 2017 года, на телефоны ведомства принимались вопросы и жалобы от населения, проводились консультации по качеству и безопасности товаров детского ассортимента и новогодних товаров.

Всего поступило 180 звонков, многие были посвящены подаркам и карнавальным костюмам (об этом спросили 28 человек). Также в списке популярных вопросов были покупка детской одежды и игрушек (29 и 24 человека). Но новогодней темой родители не ограничивались. Спрашивали о детской мебели и колясках, требованиях к ранцам и школьно-письменным принадлежностям, учебникам и гаджетам.