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11:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Красноярцы пожаловались на качество новогодних детских товаров

Роспотребнадзор подвел итоги горячей линии.

Источник: Комсомольская правда

Краевое управление Роспотребнадзора подвело итоги горячей линии. С 4 по 28 декабря теперь уже ушедшего, 2017 года, на телефоны ведомства принимались вопросы и жалобы от населения, проводились консультации по качеству и безопасности товаров детского ассортимента и новогодних товаров.

Всего поступило 180 звонков, многие были посвящены подаркам и карнавальным костюмам (об этом спросили 28 человек). Также в списке популярных вопросов были покупка детской одежды и игрушек (29 и 24 человека). Но новогодней темой родители не ограничивались. Спрашивали о детской мебели и колясках, требованиях к ранцам и школьно-письменным принадлежностям, учебникам и гаджетам.

Звонки — звонками, а многим понадобилась помощь в составлении претензий к продавцам товаров, которые оказались некачественными. Такую консультацию получили 13 человек, им рассказали, как написать заявление и куда направить. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что качестве детских товаров всегда находился на постоянном контроле специалистов.

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