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10:37 (мск), источник: VN.ru

Фестиваль снежных скульптур-2018 стартовал в Новосибирске

4 января 15 команд профессиональных скульпторов и 12 команд школьников из самых разных уголков страны и ближнего зарубежья начали работу над огромными снежными скульптурами, которые до конца января будут украшать Первомайский сквер Новосибирска.

Это уже 18-й Сибирский фестиваль снежной скульптуры в областном центре. Как сообщили в пресс-центре мэрии, в этом году акция приурочена к 125-летию города.

В 10 утра в Первомайском сквере, несмотря на минус 25 градусов, скульпторы с помощью топоров и стамесок приступили к работе на площадке за зданием Краеведческого музея.

Электроинструментами пользоваться запрещено. Накануне здесь появились огромные снежные блоки из чистого снега. Завершится фестиваль 8 января подведением итогов и вручением награды за лучшее снежное изваяние. Технику выполнения, оригинальность, выразительность, актуальность и раскрытие темы будут оценивать жюри.

Добавим, что в прошлом году победителем Сибирского фестиваля снежных скульптур стала команда из Братска. Их скульптура — славянский языческий бог Велес — покорил сердца всех членов жюри.

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