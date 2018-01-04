Фестиваль снежных скульптур-2018 стартовал в Новосибирске

Это уже 18-й Сибирский фестиваль снежной скульптуры в областном центре. Как сообщили в пресс-центре мэрии, в этом году акция приурочена к 125-летию города.

В 10 утра в Первомайском сквере, несмотря на минус 25 градусов, скульпторы с помощью топоров и стамесок приступили к работе на площадке за зданием Краеведческого музея.

Электроинструментами пользоваться запрещено. Накануне здесь появились огромные снежные блоки из чистого снега. Завершится фестиваль 8 января подведением итогов и вручением награды за лучшее снежное изваяние. Технику выполнения, оригинальность, выразительность, актуальность и раскрытие темы будут оценивать жюри.