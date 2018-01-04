Ростовчане смогут прикоснуться к мощам Серафима Саровского из Свято-Троицкого собора

Каждый год «Дон Православный» встречает более 30000 гостей. Это крупнейший на Юге России религиозный проект, который проходит в Донской столице в зимний период. Ежегодная выставка имеет девять разделов:
Служение, миссионерская и культурная деятельность Русской Православной Церкви (епархии, Русская Православная Церковь, храмы).
Восстановление и реставрация православных храмов и монастырей (инженерные центры, реставрационные мастерские, художественно-производственные мастерские).
Православный образ жизни, храмовое убранство, церковная атрибутика, одежда, головные уборы религиозного назначения (монастыри, подворья, пустыни, храмы, соборы, приходы, православные мастера, мастерские, индивидуальные предприниматели, торгово-производственные компании).
Духовное образование и просвещение (храмы, светские и духовные учебные заведения, духовно-просветительские центры).
Православная литература, церковная полиграфия, издательское дело (Издательства, книготорговые организации, православные журналы и газеты, православные ресурсы Интернет).
Православные центры, паломничество.
Иконопись (иконописные мастерские, индивидуальные мастера).
Ювелирное, декоративно-прикладное искусство, народные промыслы.
Социальные проекты и благотворительность светских организаций, некоммерческие фонды.
Натуропатическая продукция (индивидуальные предприниматели, предлагающие мед и продукты пчеловодства, конфитюры; монастыри и приходы, предлагающие мази, крем, масла и др.).
На протяжении 7 лет выставка «Дон Православный» является местом, где донские жители могут совершить духовное паломничество по святым местам всего мира, не выезжая за пределы Ростова-на-Дону. У посетителей будет возможность прикоснуться к христианским святыням из 300 храмов и монастырей России, Украины, Беларуси, Молдовы, Израиля, Черногории, Сербии, Греции, Италии, Сирии и др. Каждый посетитель сможет заказать молебны и приобрести освященную церковную и обрядовую продукцию, ювелирные изделия. Выставка традиционно пройдет по благословению Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.