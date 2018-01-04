Ростовчане смогут прикоснуться к мощам Серафима Саровского из Свято-Троицкого собора

Каждый год «Дон Православный» встречает более 30000 гостей. Это крупнейший на Юге России религиозный проект, который проходит в Донской столице в зимний период. Ежегодная выставка имеет девять разделов:

На протяжении 7 лет выставка «Дон Православный» является местом, где донские жители могут совершить духовное паломничество по святым местам всего мира, не выезжая за пределы Ростова-на-Дону. У посетителей будет возможность прикоснуться к христианским святыням из 300 храмов и монастырей России, Украины, Беларуси, Молдовы, Израиля, Черногории, Сербии, Греции, Италии, Сирии и др. Каждый посетитель сможет заказать молебны и приобрести освященную церковную и обрядовую продукцию, ювелирные изделия. Выставка традиционно пройдет по благословению Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.