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11:20 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовчане смогут прикоснуться к мощам Серафима Саровского из Свято-Троицкого собора

С 11 по 16 января в Ростове пройдет религиозная выставка «Дон православный», на которой верующие смогут прикоснуться к святыням из храмов всего мира. Впервые в южную столицу доставят икону преподобного Серафима Саровского.

Каждый год «Дон Православный» встречает более 30000 гостей. Это крупнейший на Юге России религиозный проект, который проходит в Донской столице в зимний период. Ежегодная выставка имеет девять разделов:

Служение, миссионерская и культурная деятельность Русской Православной Церкви (епархии, Русская Православная Церковь, храмы).

Восстановление и реставрация православных храмов и монастырей (инженерные центры, реставрационные мастерские, художественно-производственные мастерские).

Православный образ жизни, храмовое убранство, церковная атрибутика, одежда, головные уборы религиозного назначения (монастыри, подворья, пустыни, храмы, соборы, приходы, православные мастера, мастерские, индивидуальные предприниматели, торгово-производственные компании).

Духовное образование и просвещение (храмы, светские и духовные учебные заведения, духовно-просветительские центры).

Православная литература, церковная полиграфия, издательское дело (Издательства, книготорговые организации, православные журналы и газеты, православные ресурсы Интернет).

Православные центры, паломничество.

Иконопись (иконописные мастерские, индивидуальные мастера).

Ювелирное, декоративно-прикладное искусство, народные промыслы.

Социальные проекты и благотворительность светских организаций, некоммерческие фонды.

Натуропатическая продукция (индивидуальные предприниматели, предлагающие мед и продукты пчеловодства, конфитюры; монастыри и приходы, предлагающие мази, крем, масла и др.).

На протяжении 7 лет выставка «Дон Православный» является местом, где донские жители могут совершить духовное паломничество по святым местам всего мира, не выезжая за пределы Ростова-на-Дону. У посетителей будет возможность прикоснуться к христианским святыням из 300 храмов и монастырей России, Украины, Беларуси, Молдовы, Израиля, Черногории, Сербии, Греции, Италии, Сирии и др. Каждый посетитель сможет заказать молебны и приобрести освященную церковную и обрядовую продукцию, ювелирные изделия. Выставка традиционно пройдет по благословению Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

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