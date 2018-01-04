Казань обогнала по качеству жизни Москву и Санкт-Петербург

Источник: Аргументы и факты

Столица Татарстана обогнала по качеству жизни Москву и Санкт-Петербург, следует из отчета по итогам 2017 года, опубликованного Финансовым университет при правительстве РФ.

Оценки качества жизни в крупных и средних городах России за 2017 год, полученные Финансовым университетом, основаны на мнении населения относительно положения дел в их городах по различным составляющим городской жизни. Сбор данных проводился при помощи соцопросов, проводимых по выборке, репрезентативно отражающей население городов, рассмотренных в исследовании.