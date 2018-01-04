Казань обогнала по качеству жизни Москву и Санкт-Петербург
Финансовый университет при правительстве РФ подвел итоги проекта по оценке качества жизни в крупных и средних городах России за 2017 год.
Финансовый университет при правительстве РФ подвел итоги проекта по оценке качества жизни в крупных и средних городах России за 2017 год.
Столица Татарстана обогнала по качеству жизни Москву и
Оценки качества жизни в крупных и средних городах России за 2017 год, полученные Финансовым университетом, основаны на мнении населения относительно положения дел в их городах по различным составляющим городской жизни. Сбор данных проводился при помощи соцопросов, проводимых по выборке, репрезентативно отражающей население городов, рассмотренных в исследовании.
Критериями оценки было медицинского обслуживания; дороги и дорожное хозяйство; культура и образование; жилищное хозяйство; работа городских властей: возможность влиять на городскую власть, оценка вклада городских властей в благополучие города), восприятие уровня коррупции в городе. По интегральному индексу качества жизни в крупных и средних городах России за 2017 год Казань набрала 93 балла, уступив только Тюмени (100) и Грозному (99). Результат Москвы — 75 баллов, Северной столицы — 85.