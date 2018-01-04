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11:43 (мск), источник: АиФ Казань

Казань обогнала по качеству жизни Москву и Санкт-Петербург

Финансовый университет при правительстве РФ подвел итоги проекта по оценке качества жизни в крупных и средних городах России за 2017 год.

Источник: Аргументы и факты

Столица Татарстана обогнала по качеству жизни Москву и Санкт-Петербург, следует из отчета по итогам 2017 года, опубликованного Финансовым университет при правительстве РФ.

Оценки качества жизни в крупных и средних городах России за 2017 год, полученные Финансовым университетом, основаны на мнении населения относительно положения дел в их городах по различным составляющим городской жизни. Сбор данных проводился при помощи соцопросов, проводимых по выборке, репрезентативно отражающей население городов, рассмотренных в исследовании.

Критериями оценки было медицинского обслуживания; дороги и дорожное хозяйство; культура и образование; жилищное хозяйство; работа городских властей: возможность влиять на городскую власть, оценка вклада городских властей в благополучие города), восприятие уровня коррупции в городе. По интегральному индексу качества жизни в крупных и средних городах России за 2017 год Казань набрала 93 балла, уступив только Тюмени (100) и Грозному (99). Результат Москвы — 75 баллов, Северной столицы — 85.

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