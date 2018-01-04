Плюсовая температура задержится в Петербурге до Рождества
В ночь с 7 на 8 января она упадет до -2 градусов, и пройдет небольшой снег.
В ночь с 7 на 8 января она упадет до -2 градусов, и пройдет небольшой снег.
Новый год встретил петербуржцев мокрым снегом с дождем и аномально теплой погодой. Рекордно высокая температура, которая пришла в Северную столицу 2 января, даже помешала построить самую большую в городе снежную горку. Ее планировали открыть в рамках праздничной ярмарки «ЗимаФест2018» в Морском пассажирском порту, но днем в городе пошел дождь, а воздух прогрелся до +5 градусов. В итоге возведение перенесли на 6 января.
Однако на Рождество гранитные набережные
Так, вплоть до 7 января столбик термометра не будет опускаться ниже нуля градусов. Но уже в ночь на 8 января температура упадет до -2 градусов, и пройдет небольшой снег. Похолодание продолжится: в ночь на 9 января ожидается -5 градусов. Однако днем во вторник воздух снова прогреется до нуля.