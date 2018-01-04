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11:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Плюсовая температура задержится в Петербурге до Рождества

В ночь с 7 на 8 января она упадет до -2 градусов, и пройдет небольшой снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -3° 80% 756 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Комсомольская правда

Новый год встретил петербуржцев мокрым снегом с дождем и аномально теплой погодой. Рекордно высокая температура, которая пришла в Северную столицу 2 января, даже помешала построить самую большую в городе снежную горку. Ее планировали открыть в рамках праздничной ярмарки «ЗимаФест2018» в Морском пассажирском порту, но днем в городе пошел дождь, а воздух прогрелся до +5 градусов. В итоге возведение перенесли на 6 января.

Однако на Рождество гранитные набережные все-таки может накрыть белая пелена. Об этом говорится на официальном сайте Гидрометцентра.

Так, вплоть до 7 января столбик термометра не будет опускаться ниже нуля градусов. Но уже в ночь на 8 января температура упадет до -2 градусов, и пройдет небольшой снег. Похолодание продолжится: в ночь на 9 января ожидается -5 градусов. Однако днем во вторник воздух снова прогреется до нуля.

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