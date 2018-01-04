Плюсовая температура задержится в Петербурге до Рождества

Источник: Комсомольская правда

Новый год встретил петербуржцев мокрым снегом с дождем и аномально теплой погодой. Рекордно высокая температура, которая пришла в Северную столицу 2 января, даже помешала построить самую большую в городе снежную горку. Ее планировали открыть в рамках праздничной ярмарки «ЗимаФест2018» в Морском пассажирском порту, но днем в городе пошел дождь, а воздух прогрелся до +5 градусов. В итоге возведение перенесли на 6 января.

Однако на Рождество гранитные набережные все-таки может накрыть белая пелена. Об этом говорится на официальном сайте Гидрометцентра.