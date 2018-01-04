Температура воздуха в Беларуси 3 января была на 5−9 градусов выше нормы
В Белгидромете сообщили, что 3 января температура воздуха в нашей стране была на 5−9 градусов выше климатической нормы.
В Белгидромете сообщили, что 3 января температура воздуха в нашей стране была на 5−9 градусов выше климатической нормы.
Сохранялась теплая неустойчивая погода, а температура в течение суток колебалась в диапазоне +1…+4°С. На большей части территории прошли осадки: дождь и мокрый снег.
Примерно такая же погода ожидается в Беларуси и сегодня.