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11:24 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Температура воздуха в Беларуси 3 января была на 5−9 градусов выше нормы

В Белгидромете сообщили, что 3 января температура воздуха в нашей стране была на 5−9 градусов выше климатической нормы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -3° 80% 756 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сохранялась теплая неустойчивая погода, а температура в течение суток колебалась в диапазоне +1…+4°С. На большей части территории прошли осадки: дождь и мокрый снег.

Примерно такая же погода ожидается в Беларуси и сегодня.

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