В Ташкенте появятся платные парковки с онлайн-оплатой

Источник: Podrobno.uz

Система внедряется в рамках первого этапа реализации проекта «Безопасный город». Ожидается, что полностью она заработает в 2019 году.

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В «Безопасном городе» под контролем будут не только вокзалы, аэропорты и прочие общественные места, но и дворовые, городские улицы, площади. Помимо этого, станут автоматизированными проверка и учет данных в рамках процедуры лицензирования перевозчиков, контроль лицензиатов на предмет выполнения условий лицензирования, учет карточек водителей и так далее.

Реализация проекта в Ташкенте будет проходить в три этапа. С 2019 по 2023 год планируется проведение второго этапа, который предусматривает охват информационной системой областные центры и города страны.