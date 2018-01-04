Аномальная зима принесла грибы в российские леса
В лесах Центральной России
В лесах Центральной России
Издание сообщает, что во многих регионах жители находят вешенки и опята, а в Михневском районе Подмосковья собрали лисички. «Вышли погулять по лесу, сухо, красота, так еще и грибов нашли. Причем не осенние, пережившие декабрь, а лисички — такого зимой вообще никто не помнит! Корзины не набрали, конечно, но пакетик вполне есть», — рассказал дачник.
Прорастать
Как отмечают синоптики, несколько дней подряд в России фиксируются рекорды максимальной температуры, а в Москве и соседних областях норма превышена примерно на 10 градусов. В центре погоды «Фобос» рассказали, что в ближайшее время «зима
По прогнозу Гидрометцентра России, в Москве до 7 января температура ночью будет составлять от нуля до минус двух градусов, днем — 1−3 градуса тепла. Похолодание придет 8 числа — до минус шести градусов, — тогда же выпадет первый в 2018 году снег.
2 января ученые из РАН рассказали, что с 2018 года на юге России начинается десятилетний цикл похолодания.