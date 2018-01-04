Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
Как дети Галкина и Пугачевой проводят новогодние каникулы
Как был устроен быт в типичной хрущевке
Поклонники раскритиковали Леди Гагу за татуировки
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
В США пытаются объяснить слова генерала о скорой войне с Россией
Мнение о мосте Крыма: Враги не притронутся пальцем
Поклонники раскритиковали Леди Гагу за татуировки
Свадьба принца Гарри может принести британской экономике $700 млн
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Раковые клетки уморили голодом
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
4 января, источник: Lenta.Ru

Аномальная зима принесла грибы в российские леса

В лесах Центральной России из-за аномально теплой для зимы температуры начали расти грибы. Об этом пишет в четверг, 4 января, MK.ru.

Источник: AP 2017

Издание сообщает, что во многих регионах жители находят вешенки и опята, а в Михневском районе Подмосковья собрали лисички. «Вышли погулять по лесу, сухо, красота, так еще и грибов нашли. Причем не осенние, пережившие декабрь, а лисички — такого зимой вообще никто не помнит! Корзины не набрали, конечно, но пакетик вполне есть», — рассказал дачник.

Прорастать из-за аномальных температур начинают и луковичные растения, зимующие в грунте, указывает издание.

Читайте также
Ученые назвали продукт, который поможет замедлить старение

Как отмечают синоптики, несколько дней подряд в России фиксируются рекорды максимальной температуры, а в Москве и соседних областях норма превышена примерно на 10 градусов. В центре погоды «Фобос» рассказали, что в ближайшее время «зима по-прежнему будет развиваться по крымскому погодному сценарию»: в Европейской части продолжат господствовать тепло и влага с юга. Похолодание ожидается только в начале следующей недели.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Москве до 7 января температура ночью будет составлять от нуля до минус двух градусов, днем — 1−3 градуса тепла. Похолодание придет 8 числа — до минус шести градусов, — тогда же выпадет первый в 2018 году снег.

2 января ученые из РАН рассказали, что с 2018 года на юге России начинается десятилетний цикл похолодания.

Фунготерапия — лечение лекарственными грибами
Во время загрузки произошла ошибка.
2 октября 2017© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трамп рассказал, в чем виновата Россия
Кто виноват в олимпийском позоре России
Минобороны после нападения усилило защиту базы в Сирии
В РФ рассекретили данные спутников по зондированию Земли
Путин восстановил авиасообщение с Египтом
В Киеве рассказали о планах взорвать российский газопровод
Медведев исключил Мутко из оргкомитета ЧМ по футболу
Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Анастасия Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 15-е место
Авто
Без оленя и звезды: тест самой народной «Волги» ГАЗ-21 В 1965 году 5500 рублей стоила красавица «Волга» или... кооперативная квартира в Москве! И все равно ГАЗ-21 стал самым массовым легковым автомобилем СССР той поры
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Любовь до потери памяти: почему расставаться так больно Журналист Юлия Верклова считает, что даже самые здоровые отношения строятся на зависимости. Если нет зависимости, то и смысла в отношениях нет.
Дети
Евгений Плющенко сравнил себя в детстве с 4-летним сыном Фигурист показал свой старый снимок.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь