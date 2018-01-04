Трамваи в Нижнем Новгороде на несколько дней меняют маршрут

На ближайшие двое суток будут укорочены пути следования трех трамвайных маршрутов. Маршрут № 1 станет короче на три остановки, так что доехать можно будет лишь до улицы Маслякова. До улицы Маслякова эти два дня будут ходить и трамваи маршрута № 21.



Движение трамвая маршрута № 2 будет осуществляться только по внутреннему кольцу. Эти ограничения связаны с работами по замене канализационного колодца. По прежним маршрутам трамваи пойдут с утра 6 января.