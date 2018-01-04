Трамваи в Нижнем Новгороде на несколько дней меняют маршрут
Информация для тех, кто часто пользуется трамваями.
Информация для тех, кто часто пользуется трамваями.
На ближайшие двое суток будут укорочены пути следования трех трамвайных маршрутов. Маршрут № 1 станет короче на три остановки, так что доехать можно будет лишь до улицы Маслякова. До улицы Маслякова эти два дня будут ходить и трамваи маршрута № 21.
Движение трамвая маршрута № 2 будет осуществляться только по внутреннему кольцу. Эти ограничения связаны с работами по замене канализационного колодца. По прежним маршрутам трамваи пойдут с утра 6 января.