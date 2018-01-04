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4 января, источник: Publika.md

На трех КПП на молдавско-румынской границе введут совместный контроль

На трех КПП на молдавско-румынской границе введут совместный контроль. Как заявил глава Таможенной службы Виталий Врабие, Кишинев уже отправил Бухаресту проект соглашения.

Источник: Publika.md

Контрольные пункты, указанные в документе — Кагул-Оанча, Костешты-Стынка и Липканы-Рэдэуць.

«Это пункты, которые нуждаются в инвестициях больше всего. Затем рассмотрим и остальные. Введение совместного контроля очень важно для путешественников, а Таможенная службы и Пограничная полиция могут его обеспечить», — сказал директор Таможенной службы Виталий Врабие.

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А на таможнях в Леушенах, Скуленах и Джурждулештах намерены отремонтировать подъездные пути и увеличить число контрольных коридоров. Бюджет проекта, рассчитанного на три года, составляет пять миллионов евро. БОльшую часть этой суммы готов перечислить Евросоюз. Соглашение о финансировании подпишут в мае, а работа начнется осенью.

«70% этой суммы будет направлено на модернизацию скуленской таможни. Это позволит удвоить товаро- и пассажиропоток», — сказал директор Таможенной службы Виталий Врабие.

Совместный контроль намерены ввести и на всех КПП на границе с Украиной. В Кишиневе ждут ответа из Киева.

«Проект должна утвердить Верховная рада Украины. Он касается введения совместного контроля на всех КПП на центральном участке границы», — сказал директор Таможенной службы Виталий Врабие.

Первые в этом списке — железнодорожные пункты Гоянул Ноу-Платоново и Кучурган-Первомайск.

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