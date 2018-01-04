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4 января, источник: Noi.md

Анишоара Логин готовится к новому проекту

Недавно Анишоара Логин объявила об уходе с выпуска новостей на телеканале PRO TV.

Источник: Noi.md

Журналистка исчезнет с экранов телевизоров, но ненадолго.

Сегодня на сайте PRO TV появился проморолик, в котором Анишоара Логин выбирает вечернее платье.

Учитывая, что в прошлые выходные Родика Чорэника сообщила на своей странице в «Фейсбуке», что больше не будет вести передачу.

O Seară Perfectă, можно предположить, что Анишоара Логин займет ее место.

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