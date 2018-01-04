Анишоара Логин готовится к новому проекту
Недавно Анишоара Логин объявила об уходе с выпуска новостей на телеканале PRO TV.
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Недавно Анишоара Логин объявила об уходе с выпуска новостей на телеканале PRO TV.
Журналистка исчезнет с экранов телевизоров, но ненадолго.
Сегодня на сайте PRO TV появился проморолик, в котором Анишоара Логин выбирает вечернее платье.
Учитывая, что в прошлые выходные Родика Чорэника сообщила на своей странице в «Фейсбуке», что больше не будет вести передачу.
O Seară Perfectă, можно предположить, что Анишоара Логин займет ее место.