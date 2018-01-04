Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Как выжить за новогодним столом: инструкция
35-летняя актриса Ребекка Холл беременна
Что можно купить в Чехии, продав московскую двушку
Джастин Тимберлейк выпустит первый альбом за пять лет
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
В США пытаются объяснить слова генерала о скорой войне с Россией
Мнение о мосте Крыма: Враги не притронутся пальцем
Поклонники раскритиковали Леди Гагу за татуировки
Свадьба принца Гарри может принести британской экономике $700 млн
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Раковые клетки уморили голодом
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
4 января, источник: Noi.md

Какие дисциплины будут исключены из школьной программы?

Количество обязательных школьных часов и дисциплин в области лицейского образования будет сокращено, ученикам начальной школы не будут задавать домашние задания, а ученикам гимназий не будут ставить оценки по физкультуре, рисованию и музыке.

Источник: Noi.md

Эти положения включены в Концепцию развития национальной учебной программы по начальному, гимназическому и лицейскому образованию, обнародованную министром образования, культуры и исследований Моникой Бабук.

Читайте также
Сторонники Майи Санду поддерживают реформу образования, предложенную правительством

По словам министра, этот документ направлен на упрощение школьной учебной программы для школьников и лицеистов и должен быть реализован с нового учебного года.

Таким образом, количество уроков в лицеях будет уменьшено с 31 до 28 уроков в неделю. В то же время эта категория учеников будет изучать до шести обязательных дисциплин и только три факультативных.

«Новый план предусматривает сокращение количества часов в лицеях с 31 часа до 28 часов и сокращение числа обязательных предметов в лицейском плане. У нас есть три рамочных плана, пилотируемых в 35 школах, один из которых мы должны выбрать», — уточнила Моника Бабук. В то же время в гимназиях не будет оценок по физкультуре, музыке и рисованию.

«Не у всех детей есть способности к рисунку и музыке и не все могут сдать нормативы по физическому воспитанию. Поэтому в гимназическом цикле оценки по этим дисциплинам будут аннулированы», — добавила министр.

Для классных часов будут введены модули личного и профессионального развития, а также модули добровольцев. Дисциплина «технологическое образование» будет преобразовано в прикладные модули робототехники и информатики на этапе гимназии, а дисциплина «гражданское воспитание» будет переименована в «общественное воспитание».

«Общественное воспитание будет включать воспитание демократического гражданства, образование в области прав человека, воспитание целостности, межкультурное и патриотическое воспитание», — заключила Моника Бабук.

Министр уверяет, что сокращение количества часов обучения не повлияет на зарплату учителей. Следует отметить, что изменение Национальной учебной программы будет стоить 15 млн леев.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Необычные, но вкусные ингредиенты для более ароматного кофе
Минобороны после нападения усилило защиту базы в Сирии
В РФ рассекретили данные спутников по зондированию Земли
Путин восстановил авиасообщение с Египтом
В Киеве рассказали о планах взорвать российский газопровод
Медведев исключил Мутко из оргкомитета ЧМ по футболу
Аномально теплая зима в России принесла грибникам новый урожай
Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Анастасия Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 15-е место
Авто
Без оленя и звезды: тест самой народной «Волги» ГАЗ-21 В 1965 году 5500 рублей стоила красавица «Волга» или... кооперативная квартира в Москве! И все равно ГАЗ-21 стал самым массовым легковым автомобилем СССР той поры
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Любовь до потери памяти: почему расставаться так больно Журналист Юлия Верклова считает, что даже самые здоровые отношения строятся на зависимости. Если нет зависимости, то и смысла в отношениях нет.
Дети
Евгений Плющенко сравнил себя в детстве с 4-летним сыном Фигурист показал свой старый снимок.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь