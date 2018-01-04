Какие дисциплины будут исключены из школьной программы?

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Эти положения включены в Концепцию развития национальной учебной программы по начальному, гимназическому и лицейскому образованию, обнародованную министром образования, культуры и исследований Моникой Бабук.

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По словам министра, этот документ направлен на упрощение школьной учебной программы для школьников и лицеистов и должен быть реализован с нового учебного года.

Таким образом, количество уроков в лицеях будет уменьшено с 31 до 28 уроков в неделю. В то же время эта категория учеников будет изучать до шести обязательных дисциплин и только три факультативных.

«Новый план предусматривает сокращение количества часов в лицеях с 31 часа до 28 часов и сокращение числа обязательных предметов в лицейском плане. У нас есть три рамочных плана, пилотируемых в 35 школах, один из которых мы должны выбрать», — уточнила Моника Бабук. В то же время в гимназиях не будет оценок по физкультуре, музыке и рисованию.

«Не у всех детей есть способности к рисунку и музыке и не все могут сдать нормативы по физическому воспитанию. Поэтому в гимназическом цикле оценки по этим дисциплинам будут аннулированы», — добавила министр.

Для классных часов будут введены модули личного и профессионального развития, а также модули добровольцев. Дисциплина «технологическое образование» будет преобразовано в прикладные модули робототехники и информатики на этапе гимназии, а дисциплина «гражданское воспитание» будет переименована в «общественное воспитание».

«Общественное воспитание будет включать воспитание демократического гражданства, образование в области прав человека, воспитание целостности, межкультурное и патриотическое воспитание», — заключила Моника Бабук.