Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Мастер-класс: ёлочка из фетра
Что можно купить в Чехии, продав московскую двушку
Свадьба принца Гарри может принести британской экономике $700 млн
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
В США пытаются объяснить слова генерала о скорой войне с Россией
Мнение о мосте Крыма: Враги не притронутся пальцем
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Джастин Тимберлейк выпустит первый альбом за пять лет
Чем нас лечат от похмелья
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
4 января, источник: Комсомольская правда

Украинский певец Alekseev хочет поехать на «Евровидение-2018» от Беларуси

25-летний артист стал певцом года в нашей стране по версии канала «БелМузТВ».

Источник: Комсомольская правда

На нынешний отбор на «Евровидение-2018» от Беларуси подано 95 заявок. В основном это уже известные по конкурсу предыдущих лет артисты. В этой карточной колоде не обошлось без джокера. В этом году сражаться за путевку от Беларуси решил молодой, но уже очень популярный украинский артист Alekseev.

Читайте также
Рыбак: меня звали представлять Беларусь на «Евровидении»

Его звезда взошла совсем недавно, но у исполнителя уже внушительная армия фанатов и поклонниц.

Накануне без особых объяснений он отозвал свою заявку из украинского отбора. И одновременно сообщил, что прекращает сотрудничество со своим продюсером Русланом Квинтой (благодаря ему в репертуаре певца появился его главный хит на сегодняшний день — «Пьяное солнце»). Наверняка это связано с тем, что Квинта в этом году является музыкальным продюсером украинского нацотбора на «Евровидение-2018» вместо Константина Меладзе.

Напомним, прорывным для Никиты Алексеева (так на самом деле зовут певца) стал 2016 год: у него вышел дебютный альбом, он собрал целый букет наград, в том числе «Прорыв года» на премии «Муз-ТВ», и получил «Золотой граммофон» за песню «Пьяное солнце». А телеканал «БелМузТВ» по итогам 2017 года назвал Alekseevа певцом года в Беларуси.

Читайте также
СМИ: готовить представителя от Беларуси на «Евровидение» может Киркоров

Alekseev будет далеко не единственным легионером в нашем отборе. В нем также участвуют россиянка Софья Лапина, представительница Таджикистана Тахмина Ниязова, молдавская певица Полина Стефогло, от Британии Свен Фредериксон.

Среди белорусских артистов наиболее известные Гюнешь, Ольга Шиманская, Алексей Гросс, а также Ольга Сацюк, которая выступала за нашу страну на дебютном детском конкурсе в 2003 году и заняла четвертое место, и Юзари, который в 2015 году выступал на этом конкурсе вместе со скрипачкой Маймуной, но не прошел в финал. Белорусскую электронную этномузыку представит группа Shuma, а точнее, ее половина Руся Шукюрова и Алексей Будько.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В начале 2018 года курс доллара упал ниже 57 рублей
Сергей Степашин про уход Виталия Мутко: "Этого следовало ожидать"
Минобороны после нападения усилило защиту базы в Сирии
В РФ рассекретили данные спутников по зондированию Земли
Путин восстановил авиасообщение с Египтом
В Киеве рассказали о планах взорвать российский газопровод
Медведев исключил Мутко из оргкомитета ЧМ по футболу
Аномально теплая зима в России принесла грибникам новый урожай
Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Анастасия Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 15-е место
Авто
Без оленя и звезды: тест самой народной «Волги» ГАЗ-21 В 1965 году 5500 рублей стоила красавица «Волга» или... кооперативная квартира в Москве! И все равно ГАЗ-21 стал самым массовым легковым автомобилем СССР той поры
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Любовь до потери памяти: почему расставаться так больно Журналист Юлия Верклова считает, что даже самые здоровые отношения строятся на зависимости. Если нет зависимости, то и смысла в отношениях нет.
Дети
Евгений Плющенко сравнил себя в детстве с 4-летним сыном Фигурист показал свой старый снимок.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь