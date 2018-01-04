Украинский певец Alekseev хочет поехать на «Евровидение-2018» от Беларуси

Источник: Комсомольская правда

На нынешний отбор на «Евровидение-2018» от Беларуси подано 95 заявок. В основном это уже известные по конкурсу предыдущих лет артисты. В этой карточной колоде не обошлось без джокера. В этом году сражаться за путевку от Беларуси решил молодой, но уже очень популярный украинский артист Alekseev.

Его звезда взошла совсем недавно, но у исполнителя уже внушительная армия фанатов и поклонниц.

Накануне без особых объяснений он отозвал свою заявку из украинского отбора. И одновременно сообщил, что прекращает сотрудничество со своим продюсером Русланом Квинтой (благодаря ему в репертуаре певца появился его главный хит на сегодняшний день — «Пьяное солнце»). Наверняка это связано с тем, что Квинта в этом году является музыкальным продюсером украинского нацотбора на «Евровидение-2018» вместо Константина Меладзе.

Напомним, прорывным для Никиты Алексеева (так на самом деле зовут певца) стал 2016 год: у него вышел дебютный альбом, он собрал целый букет наград, в том числе «Прорыв года» на премии «Муз-ТВ», и получил «Золотой граммофон» за песню «Пьяное солнце». А телеканал «БелМузТВ» по итогам 2017 года назвал Alekseevа певцом года в Беларуси.

Alekseev будет далеко не единственным легионером в нашем отборе. В нем также участвуют россиянка Софья Лапина, представительница Таджикистана Тахмина Ниязова, молдавская певица Полина Стефогло, от Британии Свен Фредериксон.