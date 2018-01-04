Украинский певец Alekseev хочет поехать на «Евровидение-2018» от Беларуси
25-летний артист стал певцом года в нашей стране по версии канала «БелМузТВ».
25-летний артист стал певцом года в нашей стране по версии канала «БелМузТВ».
На нынешний отбор на «Евровидение-2018» от Беларуси подано 95 заявок. В основном это уже известные по конкурсу предыдущих лет артисты. В этой карточной колоде не обошлось без джокера. В этом году сражаться за путевку от Беларуси решил молодой, но уже очень популярный украинский артист Alekseev.
Его звезда взошла совсем недавно, но у исполнителя уже внушительная армия фанатов и поклонниц.
Накануне без особых объяснений он отозвал свою заявку из украинского отбора. И одновременно сообщил, что прекращает сотрудничество со своим продюсером Русланом Квинтой (благодаря ему в репертуаре певца появился его главный хит на сегодняшний день — «Пьяное солнце»). Наверняка это связано с тем, что Квинта в этом году является музыкальным продюсером украинского нацотбора на «Евровидение-2018» вместо Константина Меладзе.
Напомним, прорывным для Никиты Алексеева (так на самом деле зовут певца) стал 2016 год: у него вышел дебютный альбом, он собрал целый букет наград, в том числе «Прорыв года» на премии «Муз-ТВ», и получил «Золотой граммофон» за песню «Пьяное солнце». А телеканал «БелМузТВ» по итогам 2017 года назвал Alekseevа певцом года в Беларуси.
Alekseev будет далеко не единственным легионером в нашем отборе. В нем также участвуют россиянка Софья Лапина, представительница Таджикистана Тахмина Ниязова, молдавская певица Полина Стефогло, от Британии Свен Фредериксон.
Среди белорусских артистов наиболее известные Гюнешь, Ольга Шиманская, Алексей Гросс, а также Ольга Сацюк, которая выступала за нашу страну на дебютном детском конкурсе в 2003 году и заняла четвертое место, и Юзари, который в 2015 году выступал на этом конкурсе вместе со скрипачкой Маймуной, но не прошел в финал. Белорусскую электронную этномузыку представит группа Shuma, а точнее, ее половина Руся Шукюрова и Алексей Будько.