Уволили воспитательницу детсада, из которого сбежали три мальчика

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Воспитательницу светлогорского детского сада № 21, из которого сбежали три мальчика, уволили, сообщили в пресс-центре Министерства образования Беларуси.

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В пресс-центре проинформировали, что воспитательница лишилась работы в соответствии с декретом № 5 от 15.12.2014 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».

Кроме того, был объявлен выговор начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского райисполкома, а когда расследование закончится, будет рассмотрен вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего ясли-садом.

По мнению министра образования Игоря Карпенко, этот случай — следствие грубейшего нарушения педагогическими работниками своих обязанностей.

Минобразования призвало срочно принять меры для исключения подобного халатного отношения к детям в садах: направило в облисполкомы, Мингорисполком и рай- и горисполкомы письмо «Об усилении ответственности за создание безопасных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждениях дошкольного образования».