Уволили воспитательницу детсада, из которого сбежали три мальчика
После окончания расследования будет поднят вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего садом.
После окончания расследования будет поднят вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего садом.
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Воспитательницу светлогорского детского сада № 21, из которого сбежали три мальчика, уволили, сообщили в
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Кроме того, был объявлен выговор начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского райисполкома, а когда расследование закончится, будет рассмотрен вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего
По мнению министра образования Игоря Карпенко, этот случай — следствие грубейшего нарушения педагогическими работниками своих обязанностей.
Минобразования призвало срочно принять меры для исключения подобного халатного отношения к детям в садах: направило в облисполкомы, Мингорисполком и рай- и горисполкомы письмо «Об усилении ответственности за создание безопасных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждениях дошкольного образования».
В среду 3 января из