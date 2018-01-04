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4 января, источник: АиФ Самара

Завершён монтаж подсветки надписи «Самара» на въезде в город

Обновлённая стела «Самара» на въездах в областную столицу вызвала у жителей города массу недовольства. Самарцам не понравилось качество установленной надписи и её дизайн.

Жалобы на качество работ горожане направляли адрес Департамента городского хозяйства и экологии Самара. Недавно чиновники этого ведомства сообщение о том, что работы по монтажу стелы завершены. Установлена подсветка, которая заработает весной 2018 года.

К играм ЧМ-2018 будут реконструированы все шесть стел на въездах в Самару. Буквы надписей будут сделаны из нержавеющей стали, а территория вокруг них будет благоустроена.

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