Бывшее здание Гомельского областного управления МЧС продали за 317,6 тысяч рублей

Как сообщила пресс-служба Государственного комитета по имуществу, начальная цена предмета аукциона составляла 47,3 тыс. рублей. На участие в аукционе поступило 6 заявок. В результате активных торгов цена продажи помещения выросла в 6,7 раза и составила 317,6 тыс. рублей.