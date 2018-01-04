Бывшее здание Гомельского областного управления МЧС продали за 317,6 тысяч рублей
В четверг, 4 января, на торгах фондом Госкомимущества было продано изолированное помещение площадью 653 кв. метров, расположенное в центре Гомеля.
В четверг, 4 января, на торгах фондом Госкомимущества было продано изолированное помещение площадью 653 кв. метров, расположенное в центре Гомеля.
Как сообщила
Как будет использоваться здание в дальнейшем — пока неизвестно, новый владелец недвижимости своими планами с организаторами аукциона не поделился.