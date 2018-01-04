Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Названа опасность дневного сна
Как дети Галкина и Пугачевой проводят новогодние каникулы
Как был устроен быт в типичной хрущевке
Мэр во Франции призвала не целоваться при встрече, а жать руки
Латышский след Неизвестные подробности расследования убийства царской семьи
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
В США пытаются объяснить слова генерала о скорой войне с Россией
Мнение о мосте Крыма: Враги не притронутся пальцем
Поклонники раскритиковали Леди Гагу за татуировки
Свадьба принца Гарри может принести британской экономике $700 млн
Названа опасность дневного сна
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
4 января, источник: Ежедневник.by

Бывшее здание Гомельского областного управления МЧС продали за 317,6 тысяч рублей

В четверг, 4 января, на торгах фондом Госкомимущества было продано изолированное помещение площадью 653 кв. метров, расположенное в центре Гомеля.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба Государственного комитета по имуществу, начальная цена предмета аукциона составляла 47,3 тыс. рублей. На участие в аукционе поступило 6 заявок. В результате активных торгов цена продажи помещения выросла в 6,7 раза и составила 317,6 тыс. рублей.

Ранее на площадях проданной недвижимости располагалось областное управление МЧС.

Как будет использоваться здание в дальнейшем — пока неизвестно, новый владелец недвижимости своими планами с организаторами аукциона не поделился.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Пищевая промышленность: пивная распродажа и молочный рост Мошенского и Danone
Минобороны после нападения усилило защиту базы в Сирии
В РФ рассекретили данные спутников по зондированию Земли
Путин восстановил авиасообщение с Египтом
В Киеве рассказали о планах взорвать российский газопровод
Медведев исключил Мутко из оргкомитета ЧМ по футболу
Аномально теплая зима в России принесла грибникам новый урожай
Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Анастасия Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 15-е место
Авто
Без оленя и звезды: тест самой народной «Волги» ГАЗ-21 В 1965 году 5500 рублей стоила красавица «Волга» или... кооперативная квартира в Москве! И все равно ГАЗ-21 стал самым массовым легковым автомобилем СССР той поры
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Любовь до потери памяти: почему расставаться так больно Журналист Юлия Верклова считает, что даже самые здоровые отношения строятся на зависимости. Если нет зависимости, то и смысла в отношениях нет.
Дети
Евгений Плющенко сравнил себя в детстве с 4-летним сыном Фигурист показал свой старый снимок.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь