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4 января, источник: ЮГА.ру

В марте в Краснодаре откроют новые корпуса у шести детсадов

В Юбилейном микрорайоне Краснодара в марте откроют новые корпуса у шести детских садов.

Сроки ввода в эксплуатацию новых зданий детских садов № 46, № 115, № 223, № 230, № 232 и № 233 обсудили в ходе рабочего объезда, который провёл глава города Евгений Первышов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В новых блоках детсадов основные работы завершены. Необходимые средства для закупки оборудования и мебели предусмотрены в бюджете 2018 года. В первые рабочие дни января стартует конкурсная процедура по определению подрядчиков. Планируется, что к приёму детей все 6 новых корпусов будут готовы в первых числах марта 2018 года.

К концу 2017 г. в Краснодаре, помимо корпусов к детским садам Юбилейного микрорайона, также завершено строительство нового здания детского сада № 73 по ул. Володарского.

Как писали Юга.ру, о планах строительства пристроек к этим шести детсадам власти заявили еще в конце 2013 года.

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