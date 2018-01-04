В марте в Краснодаре откроют новые корпуса у шести детсадов

Сроки ввода в эксплуатацию новых зданий детских садов № 46, № 115, № 223, № 230, № 232 и № 233 обсудили в ходе рабочего объезда, который провёл глава города Евгений Первышов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В новых блоках детсадов основные работы завершены. Необходимые средства для закупки оборудования и мебели предусмотрены в бюджете 2018 года. В первые рабочие дни января стартует конкурсная процедура по определению подрядчиков. Планируется, что к приёму детей все 6 новых корпусов будут готовы в первых числах марта 2018 года.