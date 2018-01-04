Мороз до -35 градусов ожидается в нескольких областях Казахстана

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 5 января по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18−20 градусов мороза, днём 13−15 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью 12−14 градусов мороза, днём 6−8 мороза.

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В Акмолинской области 5 января переменная облачность, местами туман. Температура воздуха ночью 20−25 градусов мороза, днём 10−15 мороза.

На территории Актюбинской области переменная облачность, днём снег. Температура ночью 15−20 градусов мороза, днём 7−12 мороза.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман. Температура ночью 12−17 градусов мороза, днём 3−8 мороза.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 7−12 градусов мороза, днём 4−9 мороза.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 30−35 градусов мороза, днём 17−22 мороза.

В Жамбылской области переменная облачность, ночью снег, местами ожидается туман, гололедица, усиление ветра 15−20 м/с. Температура ночью 5−10 градусов мороза, днём воздух прогреется до 2 градусов тепла.

В Западно-Казахстанской области 5 января переменная облачность, без осадков, местами. Температура воздуха ночью 12−17 градусов мороза, днём 5−10 мороза.

На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков, местами туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20 градусов мороза, днём 5−10 мороза.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура ночью 18−23 градуса мороза, днём 8−13 мороза.

В Кызылординской области пасмурно, ночью и днём снег, местами туман, гололедица, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13 градусов мороза, днём 2−7 градусов мороза.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 2−7 градусов мороза, днём до 3 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 30−35 градусов мороза, днём 21−26 мороза.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман. Ночью температура воздуха составит 25−30 градусов мороза, днём 17−22 мороза.