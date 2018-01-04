VIP-номера на «Ниву» купил житель СКО

Особым спросом у североказахстанцев пользуются «555». За эти «красивые» номера 12 североказахстанских автолюбителей заплатили 3,7 млн тенге. Самые дорогие номерные знаки — «001», стоимость которых превышает 500 тысяч тенге, купили 10 жителей региона. Более 4 млн тенге автовладельцы заплатили за номерные знаки «777».

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«Житель Есильского района отдал 310 тысяч тенге, установив номер “888” на свою автомашину “Нива”. Всего такие номерные знаки в прошлом году приобрели 7 североказахстанцев. Три единицы украсили 8 петропавловских автомашин. Не пожалели денег жители области на VIP-номера “500”, “600”, “700” и тому подобные», — рассказали в пресс-службе ДВД СКО.