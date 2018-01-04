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4 января, источник: Kazinform

VIP-номера на «Ниву» купил житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В прошлом году сотрудники регистрационно-экзаменационного отдела ДВД СКО выдали 64 комплекта государственно-регистрационных номерных знаков повышенного спроса на сумму свыше 24 млн тенге, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полицейского ведомства.

Особым спросом у североказахстанцев пользуются «555». За эти «красивые» номера 12 североказахстанских автолюбителей заплатили 3,7 млн тенге. Самые дорогие номерные знаки — «001», стоимость которых превышает 500 тысяч тенге, купили 10 жителей региона. Более 4 млн тенге автовладельцы заплатили за номерные знаки «777».

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«Житель Есильского района отдал 310 тысяч тенге, установив номер “888” на свою автомашину “Нива”. Всего такие номерные знаки в прошлом году приобрели 7 североказахстанцев. Три единицы украсили 8 петропавловских автомашин. Не пожалели денег жители области на VIP-номера “500”, “600”, “700” и тому подобные», — рассказали в пресс-службе ДВД СКО.

Заместитель начальника регистрационно-экзаменационного отдела ДВД СКО Бекен Тайгилов отметил, что в перечень государственных номеров повышенного спроса теперь включены и такие регистрационные знаки, как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 077, 707. Их стоимость составляет 57 МРП. Те же 137 тысяч тенге придется отдать и автовладельцам, пожелавшим номера с одинаковыми буквенными обозначениями.

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