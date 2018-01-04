В 3 районных судах Алматы растонировали окна для приема обращений граждан

Об этом на странице в Facebook сообщил глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

Как стало известно, переделка помещений произошла в Алатауском, Медеуском и № 2 Ауэзовском районном суде.

«Прозрачность и открытость — ключевые принципы повышения качества государственных услуг и эффективного противодействия коррупции. В данном направлении многое делается, однако, в деятельности госучреждений прозрачности все еще не достает. Иногда — в буквальном смысле слова. “Внимание к мелочам рождает совершенство”, — говорил великий Микеланджело. В нашей работе важно уделять внимание и таким деталям», — отметил Шпекбаев.