Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Раковые клетки уморили голодом
На какую господдержку могут рассчитывать многодетные семьи в 2018 году
Как был устроен быт в типичной хрущевке
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Падение «Промсвязьбанка» В чем подозревают руководство финансового учреждения?
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СМИ: эксперт поведал, опасны ли ракеты Киева для Крымского моста
США пытаются сгладить слова генерала Неллера - СМИ
Поклонники раскритиковали Леди Гагу за татуировки
Свадьба принца Гарри может принести британской экономике $700 млн
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Раковые клетки уморили голодом
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
4 января, источник: Tengrinews

В 3 районных судах Алматы растонировали окна для приема обращений граждан

В трех районных судах Алматы растонировали окна для приема обращений граждан, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Об этом на странице в Facebook сообщил глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

Как стало известно, переделка помещений произошла в Алатауском, Медеуском и № 2 Ауэзовском районном суде.

«Прозрачность и открытость — ключевые принципы повышения качества государственных услуг и эффективного противодействия коррупции. В данном направлении многое делается, однако, в деятельности госучреждений прозрачности все еще не достает. Иногда — в буквальном смысле слова. “Внимание к мелочам рождает совершенство”, — говорил великий Микеланджело. В нашей работе важно уделять внимание и таким деталям», — отметил Шпекбаев.

По его словам, в ближайшее время в госорганы будет направлено письмо с рекомендацией об устранении «аналогичных препятствий для открытого общения с гражданами».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Голливудская актриса вышла замуж за подругу
Минобороны после нападения усилило защиту базы в Сирии
В РФ рассекретили данные спутников по зондированию Земли
Путин восстановил авиасообщение с Египтом
В Киеве рассказали о планах взорвать российский газопровод
Медведев исключил Мутко из оргкомитета ЧМ по футболу
Аномально теплая зима в России принесла грибникам новый урожай
Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Анастасия Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 15-е место
Авто
Без оленя и звезды: тест самой народной «Волги» ГАЗ-21 В 1965 году 5500 рублей стоила красавица «Волга» или... кооперативная квартира в Москве! И все равно ГАЗ-21 стал самым массовым легковым автомобилем СССР той поры
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Любовь до потери памяти: почему расставаться так больно Журналист Юлия Верклова считает, что даже самые здоровые отношения строятся на зависимости. Если нет зависимости, то и смысла в отношениях нет.
Дети
Евгений Плющенко сравнил себя в детстве с 4-летним сыном Фигурист показал свой старый снимок.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь