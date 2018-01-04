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4 января, источник: Informburo.kz

Более 250 статей казахстанские учёные опубликовали в лженаучных изданиях

Ради рейтинга учёные Казахстана пишут научные работы в фальшивые журналы.

Более 250 статей в 2017 году казахстанские учёные опубликовали в фальшивых научных изданиях, сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на крупнейшую в мире базу данных рефератов и цитирования научных изданий Scopus.

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Такие издания в научной среде называют «хищными» или «мусорными»: научной ценности эти журналы не имеют, а статьи публикуют за определённый денежный вклад от авторов. Средняя стоимость за публикацию в фальшивом журнале — около 1 500 долларов.

«Тем не менее учёные идут на сотрудничество с «хищниками» — некоторые делают это по неведению или ошибке, но есть и те, кто публикуется в фальшивых журналах сознательно, чтобы получить учёную степень или звание. Ведь один из главных критериев оценки эффективности учёного — его публикационная активность. То есть учёные подвергаются давлению с требованием публиковать как можно больше статей. Как результат, начиная с 2012 года самыми популярными изданиями среди исследователей Казахстана являются «мусорные» журналы. В основном в «мусорных» изданиях публикуют свои работы докторанты PhD, претенденты на ученые звания «ассоциированный профессор» и «профессор», — рассказал директор Центра научных исследований Almaty Management University Данияр Сапаргалиев.

В настоящих научных изданиях критерии отбора высоки и большинство статей отсеиваются ещё до рецензирования. «Хищники» же допускают работы с грубыми ошибками, а то и откровенный лженаучный бред.

Для привлечения авторов «хищные» издательства декларируют фальшивую индексацию в Scopus, приписывают чужие заслуги, имена известных учёных к одобрению исследований, о которых эти учёные даже не знают. Иногда пишут импакт-фактор (индекс цитирования, показатель важности научного журнала) от таких же несуществующих фейковых компаний.

В 2017 году казахстанские учёные опубликовали как минимум 251 статью в нерепутационных, фейковых изданиях, индексируемых в Scopus. Все эти труды можно считать мусором.

Казахстанские учёные с 1 октября 2017 года получили доступ к ведущим мировым научным ресурсам. До этого в течение трёх лет казахстанские научные организации не имели доступа к базе данных Scopus, так как Казахстан отказался от национальной подписки. Уже в 2018 году подписки на базы Scopus и Science direct помогут решить проблемы с «хищными» журналами и фейковыми научными открытиями.

В компетенции казахстанских учёных осенью 2017 года усомнилась и председатель комитета по финансам и бюджету Мажилиса Гульжана Карагусова. «У нас докторов наук: плюнешь — доктор!» — заявила она.

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