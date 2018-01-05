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00:02 (мск), источник: Sputnik.by

Сбежавший из детсада в Светлогорске мальчик: хотел на пляж

Побег трех воспитанников детского сада превратился в главный детектив начала 2018 года.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Одного из сбежавших в среду из детского сада мальчиков показали в эфире телеканала ОНТ, в вечерних новостях трехлетний малыш Дима пояснил свой поступок — шли на пляж.

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Побег трех малолетних воспитанников из детсада в Светлогорске обсуждает уже сутки вся страна: они смогли покинуть учреждение образования, сели на дизельный поезд и уехали в Жлобин. Обнаружили малышей проводники, они же и сообщили о детях сообщили в милицию. Вскоре беглецы были уже дома — их в Светлогорск правоохранители доставили на автомобиле.

Как рассказали в эфире телеканала ОНТ, дети смогли беспрепятственно покинуть не только здание детского сада, но и территорию — кто-то из родителей не закрыл калитку.

«Незаметно и организованно они покинули детсад, отправились на железнодорожную станцию, где запрыгнули в первый попавшийся вагон поезда», — сообщили подробности детективной истории в эфире телеканала.

Показали по телевидению и одного из сбежавших мальчиков — Диму. «Хотел на пляж», — пояснил он свой с товарищами поступок и пообещал, что так делать больше не будет.

Сейчас продолжается проверка прокуратуры по факту данного ЧП. По результатам внутренней проверки Минобразования была уволена воспитательница, из чьей группы и сбежали мальчики. Могут быть применены санкции и к руководству детского сада.

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