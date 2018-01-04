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4 января, источник: Мослента

Москвичам пообещали метель и десятиградусные морозы

Январское бесснежье, подобного которому не было за 138 лет, закончится в ночь на понедельник.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -3° 42% 753 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Погода в Москве, более похожая на апрельскую, сменится на следующей неделе 10-градусными морозами и метелью. Об этом агентству РИА Новости рассказал специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, январское бесснежье, подобного которому не было за 138 лет метеонаблюдений, закончится в ночь на понедельник. Во второй половине 7 января к Москве подойдет холодный фронт, за которым устремятся полярные массы воздуха. Все это будет сопровождаться метелями с усилением северного ветра и резким понижением температуры.

В ночь на понедельник минус 5… минус 10. Дальше мы постепенно будем входить в рамки климатической нормы.
Евгений Тишковец
Специалист погодного центра «Фобос»

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что 7 января температура поднимется до пяти градусов тепла и побьет абсолютный рекорд этого дня за всю историю метеонаблюдений в Москве. Прежний максимум был зафиксирован в 2007 году, когда температура поднялась до 3,5 градусов тепла.

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