Москвичам пообещали метель и десятиградусные морозы

Источник: Агентство «Москва»

Погода в Москве, более похожая на апрельскую, сменится на следующей неделе 10-градусными морозами и метелью. Об этом агентству РИА Новости рассказал специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, январское бесснежье, подобного которому не было за 138 лет метеонаблюдений, закончится в ночь на понедельник. Во второй половине 7 января к Москве подойдет холодный фронт, за которым устремятся полярные массы воздуха. Все это будет сопровождаться метелями с усилением северного ветра и резким понижением температуры.

В ночь на понедельник минус 5… минус 10. Дальше мы постепенно будем входить в рамки климатической нормы. Евгений Тишковец Специалист погодного центра «Фобос»