Москвичам пообещали метель и десятиградусные морозы
Январское бесснежье, подобного которому не было за 138 лет, закончится в ночь на понедельник.
Январское бесснежье, подобного которому не было за 138 лет, закончится в ночь на понедельник.
Погода в Москве, более похожая на апрельскую, сменится на следующей неделе 10-градусными морозами и метелью. Об этом агентству РИА Новости рассказал специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, январское бесснежье, подобного которому не было за 138 лет метеонаблюдений, закончится в ночь на понедельник. Во второй половине 7 января к Москве подойдет холодный фронт, за которым устремятся полярные массы воздуха. Все это будет сопровождаться метелями с усилением северного ветра и резким понижением температуры.
В ночь на понедельник минус 5… минус 10. Дальше мы постепенно будем входить в рамки климатической нормы.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что 7 января температура поднимется до пяти градусов тепла и побьет абсолютный рекорд этого дня за всю историю метеонаблюдений в Москве. Прежний максимум был зафиксирован в 2007 году, когда температура поднялась до 3,5 градусов тепла.