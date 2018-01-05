Самый высокий в мире отель откроют в Дубае

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Самый высокий в мире отель откроется в Дубае в текущем году, сообщили эмиратские СМИ.

В настоящее время высочайшей гостиницей на Земле является отель JW Marriott Marquis Dubai — его высота 355 метров.

По информации СМИ, отель The Gevora, который сейчас готовится к открытию и также находится в Дубае, выше предыдущего рекордсмена всего на метр: новое 75-этажное здание имеет в высоту 356 метров.