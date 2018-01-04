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4 января, источник: Газета.Ру

Стало известно, когда выйдет последний сезон «Игры престолов»

HBO официально подтвердила, что восьмой и последний сезон сериала «Игра престолов» выйдет в 2019 году. Об этом сообщает Variety.

Источник: AFP 2017
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Как сообщается, последний сезон будет состоять из шести серий.

Более детальной информации телеканал не предоставил.

Предыдущий сезон популярного сериала вышел в июле 2017 года.

Ранее актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, заявила, что съемки восьмого сезона начались в октябре прошлого года и завершатся через шесть-семь месяцев.

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