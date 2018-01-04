Стало известно, когда выйдет последний сезон «Игры престолов»
HBO официально подтвердила, что восьмой и последний сезон сериала «Игра престолов» выйдет в 2019 году. Об этом сообщает Variety.
HBO официально подтвердила, что восьмой и последний сезон сериала «Игра престолов» выйдет в 2019 году. Об этом сообщает Variety.
Более детальной информации телеканал не предоставил.
Предыдущий сезон популярного сериала вышел в июле 2017 года.
Ранее актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, заявила, что съемки восьмого сезона начались в октябре прошлого года и завершатся через