В МДЦ «Артек» работает Резиденция Деда Мороза

Всю праздничную новогоднюю неделю артековский Дед Мороз приглашает гостей в свою резиденцию. Главный волшебник устроил ее прямо на «Почте Артека», чтобы оперативно получать письма от детворы, а также вместе с артековцами и крымскими ребятами отправлять новогодние поздравления в разные уголки России, и не только. В течение новогодних праздников в резиденции артековского Деда Мороза побывает более семи тысяч артековцев и детей из городов и поселков Крыма и Севастополя, — сообщили в пресс-службе МДЦ.

В резиденции Дед Мороз юных гостей встречает с утра и до самого вечера. За вкусным угощением дети рассказывают Деду Морозу о своих заветных желаниях, читают стихи и вручают ему письма, которые написали заранее. Время течет, вы растете, но ощущение чуда, новогодней сказки не должно исчезать. Новогоднее чудо, волшебство должно быть всегда в ваших сердцах, и тогда вы будете добрыми, искренними, хорошими людьми, — отмечает в своих напутствиях детворе Дед Мороз.