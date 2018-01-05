Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Раковые клетки уморили голодом
35-летняя актриса Ребекка Холл беременна
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Мэр во Франции призвала не целоваться при встрече, а жать руки
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СМИ: 37-летняя Семенович показала откровенное фото
Клинцевич: Напавших на Хмеймим мог вести боец США
Мэр во Франции призвала не целоваться при встрече, а жать руки
Бондарчук с бойфрендом и Оболенцева отдыхают на Бали
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Раковые клетки уморили голодом
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
11:24 (мск), источник: КрымPress

В МДЦ «Артек» работает Резиденция Деда Мороза

Резиденцию в МДЦ «Артек» для своего младшего «артековского брата» в канун Нового года открыл самый главный Дед Мороз страны из Великого Устюга.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Всю праздничную новогоднюю неделю артековский Дед Мороз приглашает гостей в свою резиденцию. Главный волшебник устроил ее прямо на «Почте Артека», чтобы оперативно получать письма от детворы, а также вместе с артековцами и крымскими ребятами отправлять новогодние поздравления в разные уголки России, и не только. В течение новогодних праздников в резиденции артековского Деда Мороза побывает более семи тысяч артековцев и детей из городов и поселков Крыма и Севастополя, — сообщили в пресс-службе МДЦ.

В резиденции Дед Мороз юных гостей встречает с утра и до самого вечера. За вкусным угощением дети рассказывают Деду Морозу о своих заветных желаниях, читают стихи и вручают ему письма, которые написали заранее. Время течет, вы растете, но ощущение чуда, новогодней сказки не должно исчезать. Новогоднее чудо, волшебство должно быть всегда в ваших сердцах, и тогда вы будете добрыми, искренними, хорошими людьми, — отмечает в своих напутствиях детворе Дед Мороз.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крым подвел итоги курортного сезона
КНДР согласилась на переговоры с Южной Кореей
СМИ: Хиллари Клинтон оказалась в центре расследования ФБР
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался в России
Совфед отреагировал на план Киева взорвать российский газопровод
Apple признала уязвимость всех iPhone и компьютеров
Эксперты рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году
Грузинский суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Американская трагедия. Шведы свергли чемпиона Обзор полуфинальных матчей молодежного чемпионата мира
Авто
МВД хочет серьезно ужесточить ПДД В России в 2018 году могут серьезно ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД, передает агентство ТАСС
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Евгений Плющенко сравнил себя в детстве с 4-летним сыном Фигурист показал свой старый снимок.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь