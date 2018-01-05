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11:08 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде открывают два новых катка

Несмотря на отсутствие зимней погоды, мороза и снега, волгоградцев все-таки ждет зимние настроение.

Так, в двух районах города под самое Рождество начнут функционировать ледовые площадки.

В субботу, 6 января, в Волгограде начинают работу два катка естественной заморозки. Одна из площадок будет принимать гостей в Советском районе, возле крупного ТРЦ. Вторая откроется в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе.

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