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10:35 (мск), источник: Вести - Красноярск

В красноярском музее железной дороги открылась экспозиция, посвящённая семье Хворостовских

Такого Красноярск ещё не видел. В Музее истории железной дороги открылась новая экспозиция, посвящённая семье Дмитрия Хворостовского. В ней собраны уникальные снимки из фотоальбомов. Как Хворостовские связаны с железной дорогой?

Источник: Вести - Красноярск

На фото 1948-го отец Дмитрия Хворостовского. Это пианино выиграно в лотерею. Тогда и началась творческая история семьи. Мало кто знает, предки знаменитого баритона — железнодорожники. Это фото начала 19 века. На нём прадед и прабабушка Дмитрия Хворостовского. Иван Захарович был стрелочником на Юго-Западной железной дороге.

«Я могу ответственно сказать, что подобных фотографий нет даже в семье в Лондоне. 70 лет назад, весной 1948 года, они переехали из Перми в Красноярск», — рассказал Директор музея истории Красноярской железной дороги Константин Карпухин.

Дедушка Дмитрия Степан Иванович в годы восстановления народного хозяйства после войны, с 49-го по 52-й был главным инженером Красноярской железной дороги. Бабушка — инженером-майором. На пенсии стала хранителем музея. Вот фото 66 года — четырёхлетний Дима в Сочи. А это уже 81-й, наблюдение солнечного затмения. Интересная деталь: только Дмитрий смотрит на небо без солнцезащитных очков. Уникальные фотографии двоюродный брат Дмитрия Алексей Зархин несколько лет назад передал в музей Красноярской железной дороги в память о предках. Сейчас посетители заглядывают в семейный альбом Хворостовских под голос всемирно известного баритона.


«Очень горд тем, что он потомок железнодорожников. Я сам бывший железнодорожник, и для меня это вообще новость. Я приеду — первым делом сыну расскажу, чтобы и они приехали, посмотрели. У меня младший сын железнодорожник», — сказал посетитель музея, почётный железнодорожник Алексей Манеев.

В музее обещают — экспозиция, посвящённая Дмитрию Хворостовскому, станет постоянной.

Елена АЛИШЕВЕЦ

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