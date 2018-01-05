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10:36 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярскому клубу «Патриот» — 30 лет

30 лет военно-патриотическому воспитанию молодых людей Красноярского края. Такую дату отпраздновала организация «Патриот», которая готовит юношей и девушек к защите Родины.

В этом зале — десантники, морские пехотинцы, мастера рукопашного боя. Всех их объединяет работа с детьми. Многие были и являются инструкторами «Патриота» — системы допризывной подготовки. Молодых людей не только учат разбирать и собирать автомат, но правильно им пользоваться и сохранять жизнь в тяжёлых полевых условиях. «Патриот» был организован 30 лет назад, объединив разрозненные военно-патриотические клубы. Необходимость тогда объяснялась низким уровнем подготовки призывников.

«Стрелять — это мало. Мы учим парня выживать даже в условиях, когда ему надо выполнить задачу и при этом он должен уметь себя комфортно чувствовать и просто остаться живым. Вот и вся система подготовки», — пояснил председатель МОСТ «Патриот» Олег Калугин.

«Патриот» за 30-летнюю историю претерпел большие изменения. Подготовку прошли десять тысяч юношей и девушек — молодых людей от 14 лет. В 2000-х число участников было особенно большим, география распространения — от Туруханска до южных границ края. Сейчас, по словам представителей организации, необходимость в подготовленных бойцах у страны не такая большая. Но воспитание, особенно с патриотическим уклоном, необходимо.


«Когда клуб “Патриот” на месяц закрылся на ремонт, подростковая преступность в Черёмушках и Энергетиках возросла на 40%. В основном у нас были трудные подростки», — отметил ветеран организации Дмитрий Скороделов.

Сейчас «Патриот» по-прежнему проводит спортивные слёты, соревнования с военным уклоном и готовит молодых людей если не к армии, то ко взрослой жизни. «Патриот» стоит на тех же принципах, что и 30 лет назад. По воспоминаниям организаторов, тогда позаимствовали устав комсомола, только минимизировали политическую составляющую и усилили военно-патриотическую.

Владимир БОГОМОЛОВ

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