Красноярскому клубу «Патриот» — 30 лет

В этом зале — десантники, морские пехотинцы, мастера рукопашного боя. Всех их объединяет работа с детьми. Многие были и являются инструкторами «Патриота» — системы допризывной подготовки. Молодых людей не только учат разбирать и собирать автомат, но правильно им пользоваться и сохранять жизнь в тяжёлых полевых условиях. «Патриот» был организован 30 лет назад, объединив разрозненные военно-патриотические клубы. Необходимость тогда объяснялась низким уровнем подготовки призывников.



«Стрелять — это мало. Мы учим парня выживать даже в условиях, когда ему надо выполнить задачу и при этом он должен уметь себя комфортно чувствовать и просто остаться живым. Вот и вся система подготовки», — пояснил председатель МОСТ «Патриот» Олег Калугин.



«Патриот» за 30-летнюю историю претерпел большие изменения. Подготовку прошли десять тысяч юношей и девушек — молодых людей от 14 лет. В 2000-х число участников было особенно большим, география распространения — от Туруханска до южных границ края. Сейчас, по словам представителей организации, необходимость в подготовленных бойцах у страны не такая большая. Но воспитание, особенно с патриотическим уклоном, необходимо.