Красноярскому клубу «Патриот» — 30 лет
30 лет
30 лет
В этом зале — десантники, морские пехотинцы, мастера рукопашного боя. Всех их объединяет работа с детьми. Многие были и являются инструкторами «Патриота» — системы допризывной подготовки. Молодых людей не только учат разбирать и собирать автомат, но правильно им пользоваться и сохранять жизнь в тяжёлых полевых условиях. «Патриот» был организован 30 лет назад, объединив разрозненные
«Стрелять — это мало. Мы учим парня выживать даже в условиях, когда ему надо выполнить задачу и при этом он должен уметь себя комфортно чувствовать и просто остаться живым. Вот и вся система подготовки», — пояснил председатель МОСТ «Патриот» Олег Калугин.
«Когда клуб “Патриот” на месяц закрылся на ремонт, подростковая преступность в Черёмушках и Энергетиках возросла на 40%. В основном у нас были трудные подростки», — отметил ветеран организации Дмитрий Скороделов.
Сейчас «Патриот»
Владимир БОГОМОЛОВ