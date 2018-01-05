Красноярская епархия опубликовала расписание богослужений на Рождество

В городах Красноярске и Ачинске Рождественские богослужения возглавит Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Так, в Рождественский сочельник, 6 января в 8 часов состоится Божественная литургия в Покровском кафедральном соборе г. Красноярска (ул. Сурикова, 26). Там же всенощное бдение начнётся в 17:00. Великое повечерие, утреня и Божественная литургия пройдут в храме Рождества Христова (ул. Щорса, 44а) с 22 часов.