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10:37 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярская епархия опубликовала расписание богослужений на Рождество

Праздничные богослужения пройдут во всех храмах.

В дни празднования Рождества Христова во всех храмах Красноярской епархии будут совершены праздничные богослужения.

В городах Красноярске и Ачинске Рождественские богослужения возглавит Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Так, в Рождественский сочельник, 6 января в 8 часов состоится Божественная литургия в Покровском кафедральном соборе г. Красноярска (ул. Сурикова, 26). Там же всенощное бдение начнётся в 17:00. Великое повечерие, утреня и Божественная литургия пройдут в храме Рождества Христова (ул. Щорса, 44а) с 22 часов.

7 января Великая Рождественская вечерня начнётся в храме Рождества Христова в 17.00. 8 января в Соборе Пресвятой Богородицы 9 часов утра пройдёт Божественная литургия в храме Иосифа Обручника (ул. Кутузова, 7) .

9 января в 9 утра Божественная литургия пройдёт в Казанском соборе города Ачинска (ул. К. Маркса, 21).

Добавим, что в Красноярск прибыла частица благодатного вифлеемского огня.

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