Красноярцев приглашают в «Школу электронных услуг»
Перевод услуг в электронный вид является одним из приоритетных направлений повышения качества услуг Росреестра.
Перевод услуг в электронный вид является одним из приоритетных направлений повышения качества услуг Росреестра.
В Росреестре сообщили о проведении обучающих занятий в «Школе электронных услуг». Как стало известно «Комсомольской правде» — Красноярск, в ходе проведения занятий
В электронном видеможно будет оформить права собственности и пройти процедуру по приему и получению документов при
Первый урок намечен на 26 января 2018 года по адресу: ул. Дубровинского, д. 114.
Информацию об участии необходимо направить до 16 января на адрес электронной почты: rjil01@r24.rosreestr.ru.