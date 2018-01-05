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10:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Красноярцев приглашают в «Школу электронных услуг»

Перевод услуг в электронный вид является одним из приоритетных направлений повышения качества услуг Росреестра.

В Росреестре сообщили о проведении обучающих занятий в «Школе электронных услуг». Как стало известно «Комсомольской правде» — Красноярск, в ходе проведения занятий специалисты-лекторы на простых и доступных примерах продемонстрируют насколько удобно, быстро, просто, без затрат и сомнений в законности сделок можно использовать электронные услуги.

В электронном видеможно будет оформить права собственности и пройти процедуру по приему и получению документов при купле-продаже квартиры с использованием кредитных средств. Кроме того, физические лица могут подавать заявление на регистрацию прав собственности в электронном виде в ипотечных центрах банков без посещения МФЦ после оформления ипотеки.

Обучение в «Школе электронных услуг» совершенно бесплатное. Занятия планируется проводить 26 числа каждого месяца.

Первый урок намечен на 26 января 2018 года по адресу: ул. Дубровинского, д. 114.

Информацию об участии необходимо направить до 16 января на адрес электронной почты: rjil01@r24.rosreestr.ru.

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