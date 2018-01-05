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12:06 (мск), источник: АиФ Омск

В омских колледжах увеличат количество бюджетных мест

В омских колледжах увеличат количество бюджетных мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Аргументы и факты

В министерстве образования Омской области утвердили контрольные цифры приёма на обучение по профессиям и специальностям в 2018/2019 учебном году за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета.

Так, в 37 профессиональных образовательных учреждениях региона увеличится количество бюджетных мест. Омские колледжи и техникумы смогут поступить 8 680 человек. Это больше, чем в предыдущие учебные года. В 2016 году было установлено 8 400 мест, а в 2017 — 8 580 мест.

«Динамика увеличения контрольных цифр приема полностью соответствует тенденции последних лет, связанной с востребованностью на рынке образовательных услуг обучения рабочим профессиям и специальностям. Специалисты, получившие диплом о среднем профессиональном образовании, конкурентны, имеют определенные перспективы по трудоустройству и карьерному росту», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Добавим, что больше всего бюджетных мест будет в Сибирском профессиональном колледже (840 мест), авиационном колледже имени Н. Е. Жуковского (625 мест), промышленно-экономическом колледже (575 мест), региональном многопрофильном колледже (425 мест) и колледже отраслевых технологий строительства и транспорта (390 мест).

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