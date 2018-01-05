В омских колледжах увеличат количество бюджетных мест

Источник: Аргументы и факты

В министерстве образования Омской области утвердили контрольные цифры приёма на обучение по профессиям и специальностям в 2018/2019 учебном году за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета.

Так, в 37 профессиональных образовательных учреждениях региона увеличится количество бюджетных мест. Омские колледжи и техникумы смогут поступить 8 680 человек. Это больше, чем в предыдущие учебные года. В 2016 году было установлено 8 400 мест, а в 2017 — 8 580 мест.

«Динамика увеличения контрольных цифр приема полностью соответствует тенденции последних лет, связанной с востребованностью на рынке образовательных услуг обучения рабочим профессиям и специальностям. Специалисты, получившие диплом о среднем профессиональном образовании, конкурентны, имеют определенные перспективы по трудоустройству и карьерному росту», — отметили в пресс-службе регионального правительства.