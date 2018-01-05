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10:20 (мск), источник: НТА-Приволжье

Морозы до -8 градусов ожидаются в Нижегородской области в ближайшие дни

Нижний Новгород. 5 января. НТА-Приволжье — Морозы до -8 градусов ожидаются в Нижегородской области в ближайшие дни.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -10° 40% 760 мм рт. ст. 10 м/с

Как сообщается на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», днем 5 января ожидается понижение температуры воздуха до -5 градусов. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду.

На дорогах гололедица.

6 января ночью столбик термометра опустится до -8 -3 градусов ниже нуля. Без осадков. Днем температура воздуха -4 +1. Облачность с прояснениями. Снег. На дорогах гололедица.

Днем 7 января ожидается потепление -2 +3 градусов. Дождь со снегом. Ночью -8 -3 градусов мороза.

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