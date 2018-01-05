Морозы до -8 градусов ожидаются в Нижегородской области в ближайшие дни
Нижний Новгород. 5 января.
Нижний Новгород. 5 января.
Как сообщается на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», днем 5 января ожидается понижение температуры воздуха до -5 градусов. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер
На дорогах гололедица.
6 января ночью столбик термометра опустится до -8 -3 градусов ниже нуля. Без осадков. Днем температура воздуха -4 +1. Облачность с прояснениями. Снег. На дорогах гололедица.
Днем 7 января ожидается потепление -2 +3 градусов. Дождь со снегом. Ночью -8 -3 градусов мороза.