Хабаровчан приглашают на набережную в Рождество
Праздник начнется в воскресенье в 14:00.
Праздник начнется в воскресенье в 14:00.
Провести Рождество в кругу семьи приглашают жителей и гостей Хабаровска. Праздник на набережной пройдет 7 января в 14:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Организаторы обещают гостям выступления творческих коллективов, конкурсы, игры и подарки.
Напомним, Новый год хабаровчане встретили на набережной. В празднике принял участие губернатор края Вячеслав Шпорт, а во время «Зажигательного флешмоба» засверкали 900 бенгальских огней.
Со 2 января на набережной работает «Новогодний спортлэнд». До 8 января фудкорт и прокат коньков работают с 10 утра до 23.00 вечера.