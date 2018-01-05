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10:41 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчан приглашают на набережную в Рождество

Праздник начнется в воскресенье в 14:00.

Источник: Хабаровский край сегодня

Провести Рождество в кругу семьи приглашают жителей и гостей Хабаровска. Праздник на набережной пройдет 7 января в 14:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Организаторы обещают гостям выступления творческих коллективов, конкурсы, игры и подарки.

Напомним, Новый год хабаровчане встретили на набережной. В празднике принял участие губернатор края Вячеслав Шпорт, а во время «Зажигательного флешмоба» засверкали 900 бенгальских огней.

Со 2 января на набережной работает «Новогодний спортлэнд». До 8 января фудкорт и прокат коньков работают с 10 утра до 23.00 вечера.

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