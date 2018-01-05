В Москве ожидаются мокрый снег и гололед
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. МЧС предупреждает о мокром снеге и гололеде в Москве в пятницу.
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. МЧС предупреждает о мокром снеге и гололеде в Москве в пятницу.
Как сообщили ТАСС в
При осадках ожидается местами ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта и создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, увеличение количества случаев травматизма населения.
«Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует при управлении автотранспортом снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — отметили в главке МЧС.
Автомобили рекомендуется парковать в гараж, либо вдали от слабо укрепленных конструкций.
Пешеходам рекомендуется при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами в одежде.