В Москве ожидаются мокрый снег и гололед

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ, «по информации ФГБУ “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в ближайший час с сохранением на день 5 января по Московской области и Москве местами ожидается снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица».

При осадках ожидается местами ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта и создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, увеличение количества случаев травматизма населения.

«Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует при управлении автотранспортом снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — отметили в главке МЧС.

Автомобили рекомендуется парковать в гараж, либо вдали от слабо укрепленных конструкций.