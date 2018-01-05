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11:25 (мск), источник: ТАСС

В Москве ожидаются мокрый снег и гололед

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. МЧС предупреждает о мокром снеге и гололеде в Москве в пятницу.

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Источник: Агентство «Москва»

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ, «по информации ФГБУ “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в ближайший час с сохранением на день 5 января по Московской области и Москве местами ожидается снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица».

При осадках ожидается местами ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта и создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, увеличение количества случаев травматизма населения.

«Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует при управлении автотранспортом снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — отметили в главке МЧС.

Автомобили рекомендуется парковать в гараж, либо вдали от слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам рекомендуется при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами в одежде.

В Москву пришли снегопады
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
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