Туман задержал прибытие в аэропорт Симферополя 11 рейсов

Согласно онлайн-табло аэропорта, девять рейсов были задержаны из Москвы, один авиакомпании «Аэрофлот» — из Сочи, и один — из Санкт-Петербурга.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе аэропорта, ситуация вызвана сильным туманом и плохой видимостью. Из-за позднего прибытия самолетов соответственно сдвинулось на несколько часов и отправление тех же бортов из Симферополя в столицу, Петербург и Сочи.



— Экипажи всех задержанных рейсов в аэропортах отправления ждут обновленный прогноз, чтобы вылететь в аэропорт Симферополя, — рассказал пресс-секретарь аэропорта Симферополь Игорь Лаптев. — Видимость начала улучшаться, и есть вероятность, что в ближайшие часы все задержанные самолеты вылетят к нам.