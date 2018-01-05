Туман задержал прибытие в аэропорт Симферополя 11 рейсов
В аэропорту Симферополь
В аэропорту Симферополь
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Как сообщили «РГ» в
— Экипажи всех задержанных рейсов в аэропортах отправления ждут обновленный прогноз, чтобы вылететь в аэропорт Симферополя, — рассказал
Кстати, первый самолет авиакомпании Globus из московского Домодедово уже совершил посадку в Симферополе в 10 часов 33 минуты.
В аэропортах отправления пассажирам бесплатно предоставляют воду и питание.
В пятницу рано утром приостанавливала свою работу