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11:46 (мск), источник: "Российская газета"

Туман задержал прибытие в аэропорт Симферополя 11 рейсов

В аэропорту Симферополь из-за тумана было нарушено расписание прибытия и вылета 11 рейсов авиакомпаний «Уральские авиалинии», Nordwind, «Аэрофлот», Globus, Nordavia, Red Wings.

Согласно онлайн-табло аэропорта, девять рейсов были задержаны из Москвы, один авиакомпании «Аэрофлот» — из Сочи, и один — из Санкт-Петербурга.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе аэропорта, ситуация вызвана сильным туманом и плохой видимостью. Из-за позднего прибытия самолетов соответственно сдвинулось на несколько часов и отправление тех же бортов из Симферополя в столицу, Петербург и Сочи.

— Экипажи всех задержанных рейсов в аэропортах отправления ждут обновленный прогноз, чтобы вылететь в аэропорт Симферополя, — рассказал пресс-секретарь аэропорта Симферополь Игорь Лаптев. — Видимость начала улучшаться, и есть вероятность, что в ближайшие часы все задержанные самолеты вылетят к нам.

Кстати, первый самолет авиакомпании Globus из московского Домодедово уже совершил посадку в Симферополе в 10 часов 33 минуты.

В аэропортах отправления пассажирам бесплатно предоставляют воду и питание.

В пятницу рано утром приостанавливала свою работу из-за сильного тумана и плохой видимости и Керченская переправа.

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