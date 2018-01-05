Таможенный пункт «Косауцы» был закрыт

В то же время зарегистрированы три попытки пересечения границы по поддельным документам, а два человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны вследствие информации, полученной от национальных правоохранительных органов.
Отметим, что на контрольно-пропускных пунктах поток людей составил 56 241 пересечение, 30 194 из них в направлении выезда из Республики Молдова. Из общего числа пересечений 33 134 составили молдавские граждане.
Наиболее востребованными пунктами пересечения границы были:
КПП Леушены — 11 171 пересечение;.
КПП Атаки — 7 048 пересечений;.
КПП Международный аэропорт Кишинев — 6 346 пересечений;.
КПП Скуляны — 6 414 пересечений;.
КПП Джурджулешты-Галаць — 4 081 пересечение;.
КПП Крива — 3 496 пересечений;.
КПП Кагул — 2 765 пересечений.
Из-за повышения уровня воды в реке Днестр пункт пересечения границы типа дебаркадер «Косэуцы» временно приостановил свою деятельность.