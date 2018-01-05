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12:06 (мск), источник: Noi.md

Таможенный пункт «Косауцы» был закрыт

По данным Пограничной полиции, в течение последних 24 часов шесть человек нарушили режим пограничного контроля и пунктов пересечения границы, а двое иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова.

Источник: Noi.md

В то же время зарегистрированы три попытки пересечения границы по поддельным документам, а два человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны вследствие информации, полученной от национальных правоохранительных органов.

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Отметим, что на контрольно-пропускных пунктах поток людей составил 56 241 пересечение, 30 194 из них в направлении выезда из Республики Молдова. Из общего числа пересечений 33 134 составили молдавские граждане.

Наиболее востребованными пунктами пересечения границы были:

КПП Леушены — 11 171 пересечение;.

КПП Атаки — 7 048 пересечений;.

КПП Международный аэропорт Кишинев — 6 346 пересечений;.

КПП Скуляны — 6 414 пересечений;.

КПП Джурджулешты-Галаць — 4 081 пересечение;.

КПП Крива — 3 496 пересечений;.

КПП Кагул — 2 765 пересечений.

Из-за повышения уровня воды в реке Днестр пункт пересечения границы типа дебаркадер «Косэуцы» временно приостановил свою деятельность.

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