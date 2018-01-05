Лукашенко впервые побывал на скамейке для штрафников
Президент Беларуси в первом матче Рождественского турнира отметился
Президент Беларуси в первом матче Рождественского турнира отметился
В четверг стартовал Рождественский турнир среди любителей хоккея. Сборная Беларуси не испытала проблем в игре с ОАЭ — 12:7. После первого периода счет был 6:0. Три шайбы забросил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Интересно, что по ходу матча Лукашенко, традиционно играющий под первым номером, был удален, что с ним за историю турниров ранее не случалось. После вбрасывания президент навалился на соперника, после чего они упали. Судьи и зрители на трибунах с улыбками отреагировали на это. Как отмечает nn.by телеканал «Беларусь 5» повтор эпизода не показал.
Команда Беларуси — Команда ОАЭ 12:7 (6:0; 1:5; 5:2).
1:44 (1:0) — П. Белый (А. Лукашенко);7:56 (2:0) -А. Крутиков (Г. Савилов, А. Титовец);9:40 (3:0) — А. Асташевич (А. Лукашенко, А. Коршунов);13:25 (4:0) — С. Пономарев (А. Зеленко, Г. Савилов);16:07 (5:0) — А. Лукашенко (П. Белый, А. Асташевич);19:49 (6:0) — А. Лукашенко (П. Белый, К. Дурнов) — в бол-ве;23:32 (6:1) — А. Ерашов (С. Рыльков, К. Петкевич);26:58 (6:2) — К. Петкевич (С. Рыльков, Д. Гроть) — в бол-ве;28:09 (6:3) — А. Каркоцкий (М.
Штраф: 4:4.
Лучшие игроки матча: Андрей Асташевич — Халед