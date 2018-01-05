Лукашенко впервые побывал на скамейке для штрафников

Интересно, что по ходу матча Лукашенко, традиционно играющий под первым номером, был удален, что с ним за историю турниров ранее не случалось. После вбрасывания президент навалился на соперника, после чего они упали. Судьи и зрители на трибунах с улыбками отреагировали на это. Как отмечает nn.by телеканал «Беларусь 5» повтор эпизода не показал.

1:44 (1:0) — П. Белый (А. Лукашенко);7:56 (2:0) -А. Крутиков (Г. Савилов, А. Титовец);9:40 (3:0) — А. Асташевич (А. Лукашенко, А. Коршунов);13:25 (4:0) — С. Пономарев (А. Зеленко, Г. Савилов);16:07 (5:0) — А. Лукашенко (П. Белый, А. Асташевич);19:49 (6:0) — А. Лукашенко (П. Белый, К. Дурнов) — в бол-ве;23:32 (6:1) — А. Ерашов (С. Рыльков, К. Петкевич);26:58 (6:2) — К. Петкевич (С. Рыльков, Д. Гроть) — в бол-ве;28:09 (6:3) — А. Каркоцкий (М. Аль-Шамси, А. Зайнутдинов);33:58 (6:4) — А. Зайнутдинов (А. Каркоцкий, В. Савко);37:20 (7:4) — А. Лукашенко (П. Белый, А. Асташевич);39:40 (7:5) — А. Ерашов (А. Зайнутдинов, А. Каркоцкий);42:19 (7:6) — А. Каркоцкий (А. Зайнутдинов);45:26 (8:6) — А. Асташевич (П. Белый);46:43 (8:7) — М. -П. Фагерстрем (М. Климин, Н. Ремесс) — в бол-ве;50:19 (9:7) — А. Асташевич (А. Лукашенко, П. Белый);51:40 (10:7) — Д. Курдеко (А. Крутиков, Н. Владыкин);52:55 (11:7) — А. Титовец (С. Пономарев, Г. Савилов);59:57 (12:7) — Г. Савилов (С. Пономарев, А. Винокуров).