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12:18 (мск), источник: Publika.md

В Кишинев привезли икону Пресвятой Богородицы Одигитрии

Жители и гости столицы смогут помолиться иконе Пресвятой Богородицы Одигитрии, что в переводе с греческого означает «Указующая путь».

Источник: Publika.md

Одигитрию Байтальскую привезли из Украины и выставят сегодня в столичном монастыре Чуфля.

Икона Пресвятой Богородицы Одигитрия считается чудотворной и останется в Молдове до 20 января, когда православные будут отмечать Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

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