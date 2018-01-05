В Кишинев привезли икону Пресвятой Богородицы Одигитрии
Жители и гости столицы смогут помолиться иконе Пресвятой Богородицы Одигитрии, что в переводе с греческого означает «Указующая путь».
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Жители и гости столицы смогут помолиться иконе Пресвятой Богородицы Одигитрии, что в переводе с греческого означает «Указующая путь».
Одигитрию Байтальскую привезли из Украины и выставят сегодня в столичном монастыре Чуфля.
Икона Пресвятой Богородицы Одигитрия считается чудотворной и останется в Молдове до 20 января, когда православные будут отмечать Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.