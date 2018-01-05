В Кишинев привезли икону Пресвятой Богородицы Одигитрии

Одигитрию Байтальскую привезли из Украины и выставят сегодня в столичном монастыре Чуфля.

Икона Пресвятой Богородицы Одигитрия считается чудотворной и останется в Молдове до 20 января, когда православные будут отмечать Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.