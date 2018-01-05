Утренний туман привел к задержке авиарейсов в Кишиневском аэропорту
Плотный утренний туман нарушил авиасообщение. В Кишиневском международном аэропорту отменены рейсы на Стамбул.
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Плотный утренний туман нарушил авиасообщение. В Кишиневском международном аэропорту отменены рейсы на Стамбул.
Прибытие и вылет самолетов на Москву задерживается.
Пять рейсов перенаправлены в другие города. В частности, самолет, который летел из Дубая, совершит посадку в Одессе.
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